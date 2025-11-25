Tras quedar eliminado, qué necesita River para clasificar a la Libertadores

El millonario recibió un duro golpe ante Racing y las chances de clasificar a la próxima edición de la cita internacional se esfuman.

River no puede salir del asedio y la crisis deportiva que atraviesa está lejos de solucionarse, sino que sigue profundizándose. La derrota ante Racing cuando parecía que tenía armas para mantener el resultado a favor que supo tener en parte del encuentro, fue un nuevo cachetazo para los dirigidos por Marcelo Gallardo que cada vez tienen menos posibilidades de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

El hincha millonario no encuentra respuesta al presente que atraviesa el equipo con distintas situaciones que denotan un presente particular al que no había acostumbrado el DT. El sueño para poder ingresar al certamen internacional está latente en el medio del fuego que provoca pero las posibilidades se redujeron a la mínima expresión.

Paradójicamente, probablemente celebrará River un posible título de Boca en el torneo Clausura donde enfrentará en la próxima fase a Argentinos Juniors. Es que ahora el millonario deberá rogar que Boca, Argentinos Juniors o Lanús ganen el título para liberar su cupo y así meterse por la ventana.

Racing River

Cabe recordar que el xeneize accedió a la próxima edición del certamen por ser segundo en la tabla anual, mientras que el Bicho de La Paternal es el tercero ocupando el lugar de repechaje. Por su parte el Granate sacó su boleto tras ganar la Copa Sudamericana.

Quiénes son los clasificados hasta el momento a la Libertadores 2026

Platense - campeón del Torneo Apertura 2025.

Independiente Rivadavia - campeón de la Copa Argentina 2025.

Rosario Central - 1.º de la tabla anual.

Boca Juniors - 2.º de la tabla anual.

Argentinos Juniors - 3.º de la tabla anual (repechaje).

Lanús - campeón de la Copa Sudamericana.

Clásico de locos: Racing le ganó sobre la hora a River por 3 a 2

Racing derrotó a River por 3 a 2 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Los goles de la “Academia” fueron convertidos por el delantero Santiago Solari, a los tres minutos del primer tiempo, el defensor Lucas Martínez Quarta, en contra, en 28 del complemento, y el defensor Gastón Martirena, en el tercer minuto de descuento, mientras que para la visita convirtieron el atacante Ian Subiabre, a los 17 del segundo tiempo, y el volante Juan Fernando Quintero, un minuto después.

Con el triunfo agónico, el elenco de Gustavo Costas se clasifica a los cuartos de final del Clausura, instancia en la que se medirá con el ganador entre Lanús y Tigre.

Así fue la victoria de Racing sobre River

Apenas a los 3 minutos de iniciado el encuentro, Santiago Solari agarró dormido a River y convirtió el 1 a 0 con un gran cabezazo para abrir el marcador en el Cilindro de Avellaneda. El gol tuvo cierta polémica, ya que el VAR debió revisar la posición de Tomas Conechny en el inicio de la jugada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993083105574330761&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE SOLARI Y TOPO GIGIO: RACING 1-0 RIVER!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YNCxTtAQBK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

Luego de la apertura del marcador, el Millonario tuvo una doble oportunidad clara para llegar al empate, aunque Facundo Cambeses mantuvo el arco de la Academia a salvo. En los minutos posteriores, los de Gustavo Costas continuaron dominando el balón, pero sin posibilidades certeras de ampliar la ventaja.

En un momento donde la Academia no podía mantener la posesión, Marcelo Gallardo hizo tres cambios que dieron su resultado: uno de ellos fue el ingreso de Ian Subiabre, quien con asistencia de Sebastián Driussi convirtió el empate a los 17 minutos del segundo tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993103113809535226&partner=&hide_thread=false ¡GOL DEL PIBE SUBIABRE PARA EL 1-1 DE RIVER A RACING!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/r0R1UEu04g — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

El golpe para Racing fue duro: dos minutos después, llegó el gol que dio vuelta el marcador. Esta vez Subiabre fue quien dio la asistencia, para otro de los jugadores que ingresaron: Juan Fernando Quintero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993103609634955279&partner=&hide_thread=false ¡JUANFER ESTAMPÓ EL 2-1 DE RIVER A RACING!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/MO8LqhigaZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

Los cambios también fueron la clave para el conjunto de Avellaneda: Costas mandó a la cancha a Adrián Fernández, quien apareció por el costado izquierdo y con un remate violento, ayudado por un rebote, anotó el 2 a 2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993105684611690716&partner=&hide_thread=false ¡EL TOTO FERNÁNDEZ REMATÓ, LA PELOTA SE DESVIÓ EN MARTÍNEZ QUARTA Y SE CONVIRTIÓ EN EL 2-2 DE RACING A RIVER!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dQRcQTqbeb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

El duelo de locos no podía terminar de otra forma: Gastón Martirena convirtió de carambola para darle la victoria a Racing en el último minuto del tiempo adicionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993110749837770949&partner=&hide_thread=false ¡¡¡GOL DE RACING PARA EL 3-2 AGÓNICO ANTE RIVER!!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/SUw08B1EjE — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025

La síntesis del partido

Torneo Clausura 2025.

Octavos de final.

Racing 3 - 2 River.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Yamil Possi.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Thiago Acosta, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el primer tiempo: 3m. Santiago Solari (RA).

Goles en el segundo tiempo: 17m. Ian Subiabre (RI), 18m. Juan Fernando Quintero (RI); 28m. Lucas Martínez Quarta en contra (RA) y 48m. Gastón Martirena (RA).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Giuliano Galoppo por Kevin Castaño (RI), Juan Fernando Quintero por Thiago Acosta (RI) e Ian Subiabre por Maximiliano Salas (RI); 21m. Duván Vergara por Tomás Conechny (RA), 25m. Adrián Fernández por Agustín Almendra (RA); 27m. Juan Portillo por Enzo Pérez (RI) y Matías Galarza Fonda por Ignacio Fernández (RI); 48m. Marco Di Cesare por Santiago Solari (RA).