El inoportuno error de Galarza Fonda en el gol de la victoria de Racing que generó duras críticas en las redes

El jugador paraguayo falló en el cierre del encuentro ante la Academia y fue duramente criticado.

Matías Galarza Fonda fue uno de los nombres que más se escuchó tras la derrota de River ante Racing por 3-2. Dolorosa para el equipo de Marcelo Gallardo , que había logrado mostrar la cara cuando estaba perdiendo por la mínima pero terminó siendo derrotado con un gol agónico en el que el jugador quedó expuesto.

El futbolista paraguayo ingresó en la segunda etapa para buscar mantener la ventaja parcial por 2-1, situación que finalmente no pudo conseguir. Cuando el partido llegaba a su fin y transitaba por el tercer minuto del tiempo adicional una jugada cambió el destino del equipo para los próximos meses.

En medio de una jugada enredada, Galarza Fonda demoró en el control de un balón en el área grande propia y terminó siendo anticipado por Gastón Martirena quien metió el balón en el arco para darle la victoria definitiva al local para hacer delirar al público local que cantó fervientemente a favor de su equipo.

¿Que hace Galarza Fonda? Tiempo de descuento, de espaldas y quiere parar la pelota. Mamita.



— Joaquín González Recavarren (@JoacoGonzalez88) November 25, 2025

Clásico de locos: Racing le ganó sobre la hora a River por 3 a 2

Racing derrotó a River por 3 a 2 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Los goles de la “Academia” fueron convertidos por el delantero Santiago Solari, a los tres minutos del primer tiempo, el defensor Lucas Martínez Quarta, en contra, en 28 del complemento, y el defensor Gastón Martirena, en el tercer minuto de descuento, mientras que para la visita convirtieron el atacante Ian Subiabre, a los 17 del segundo tiempo, y el volante Juan Fernando Quintero, un minuto después.

Con el triunfo agónico, el elenco de Gustavo Costas se clasifica a los cuartos de final del Clausura, instancia en la que se medirá con el ganador entre Lanús y Tigre.

Así fue la victoria de Racing sobre River

Apenas a los 3 minutos de iniciado el encuentro, Santiago Solari agarró dormido a River y convirtió el 1 a 0 con un gran cabezazo para abrir el marcador en el Cilindro de Avellaneda. El gol tuvo cierta polémica, ya que el VAR debió revisar la posición de Tomas Conechny en el inicio de la jugada.

¡GOL DE SOLARI Y TOPO GIGIO: RACING 1-0 RIVER!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

Luego de la apertura del marcador, el Millonario tuvo una doble oportunidad clara para llegar al empate, aunque Facundo Cambeses mantuvo el arco de la Academia a salvo. En los minutos posteriores, los de Gustavo Costas continuaron dominando el balón, pero sin posibilidades certeras de ampliar la ventaja.

En un momento donde la Academia no podía mantener la posesión, Marcelo Gallardo hizo tres cambios que dieron su resultado: uno de ellos fue el ingreso de Ian Subiabre, quien con asistencia de Sebastián Driussi convirtió el empate a los 17 minutos del segundo tiempo.

¡GOL DEL PIBE SUBIABRE PARA EL 1-1 DE RIVER A RACING!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

El golpe para Racing fue duro: dos minutos después, llegó el gol que dio vuelta el marcador. Esta vez Subiabre fue quien dio la asistencia, para otro de los jugadores que ingresaron: Juan Fernando Quintero.

¡JUANFER ESTAMPÓ EL 2-1 DE RIVER A RACING!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

Los cambios también fueron la clave para el conjunto de Avellaneda: Costas mandó a la cancha a Adrián Fernández, quien apareció por el costado izquierdo y con un remate violento, ayudado por un rebote, anotó el 2 a 2.

¡EL TOTO FERNÁNDEZ REMATÓ, LA PELOTA SE DESVIÓ EN MARTÍNEZ QUARTA Y SE CONVIRTIÓ EN EL 2-2 DE RACING A RIVER!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

El duelo de locos no podía terminar de otra forma: Gastón Martirena convirtió de carambola para darle la victoria a Racing en el último minuto del tiempo adicionado.

¡¡¡GOL DE RACING PARA EL 3-2 AGÓNICO ANTE RIVER!!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025

La síntesis del partido

Torneo Clausura 2025.

Octavos de final.

Racing 3 - 2 River.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Yamil Possi.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Thiago Acosta, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el primer tiempo: 3m. Santiago Solari (RA).

Goles en el segundo tiempo: 17m. Ian Subiabre (RI), 18m. Juan Fernando Quintero (RI); 28m. Lucas Martínez Quarta en contra (RA) y 48m. Gastón Martirena (RA).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Giuliano Galoppo por Kevin Castaño (RI), Juan Fernando Quintero por Thiago Acosta (RI) e Ian Subiabre por Maximiliano Salas (RI); 21m. Duván Vergara por Tomás Conechny (RA), 25m. Adrián Fernández por Agustín Almendra (RA); 27m. Juan Portillo por Enzo Pérez (RI) y Matías Galarza Fonda por Ignacio Fernández (RI); 48m. Marco Di Cesare por Santiago Solari (RA).