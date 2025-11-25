La increíble historia que contó Duvan Vergara sobre la victoria de Racing

El delantero colombiano reveló un particular cruce con Gustavo Costas en la victoria de la Academia ante River. Cuál fue la frase que le dijo al DT.

Duvan Vergara tuvo una buena presentación en el duelo ante River ingresando desde el banco de suplentes para darle una gota de oxigeno al equipo que había sentido el cansancio y le daba mayor protagonismo al rival que consiguió ponerse arriba transitoriamente por 2-1.

Ese momento cuando Juan Fernando Quintero convirtió la ventaja para los dirigidos por Marcelo Gallardo fue una señal para el delantero colombiano que esperaba en el banco el llamado de Gustavo Costas . "Hace el gol Juanfer, un golazo, como que se me eriza la piel, como que siento un fuego, yo no soy así. Será la unción de Dios, no sé. Fui, me puse la camiseta, las espinilleras y le dije: 'Gustavo, méteme que voy a entrar'" , contó Vergara en diálogo con ESPN revelando una situación particular.

"Él no me llamó pero le digo 'voy a entrar'. Le dije 'entro', me cambié y Cristian, que anota los papelitos, no entendía nada porque no le habían dicho nada. Por suerte entré y me fue bien" , contó sobre la curiosa situación que ocurrió durante el encuentro. En su relato cerró: "Gloria a Dios, no sé qué pasó en el momento. Lo hice, me nació hacerlo en el momento y lo hice".

¡UN MOMENTO IMPERDIBLE! Duván Vergara reveló que le dijo a Gustavo Costas cuando Juanfer Quintero marcó el 2-1 parcial de River.



#DisneyPlus Plan Premium

El sincericidio de Gustavo Costas al ver que se le escapaba la victoria ante River: "Pensé que nos ganaban de nuevo con la camiseta"

Gustavo Costas vivió como un hincha la victoria agónica ante River cuando parecía que los dirigidos por Marcelo Gallardo estaban en condiciones de llevarse el encuentro luego de revertir el marcador en el inicio de la segunda etapa donde los cambios hechos surtieron efecto. Racing no dejó de insitir con su alma competitiva y se puso arriba nuevamente para llevarse la victoria.

Durante la conferencia de prensa el entrenador de la academia expresó toda su felicidad por lo hecho por el equipo: “Primero, antes de empezar, gracias a los jugadores. Esto es todo de ellos. En las malas, en las buenas, cuando perdíamos o ganábamos. Podemos jugar bien o mal, tirar pelotazos o lo que quieran. Pero estos pibes se juegan la vida. Había pibes que no estaban para jugar. Se ganó con el corazón, con el alma”.

Luego se refirió particularmente al insoslayable rendimiento de Santiago Sosa: “A Santi hay que hacerle diez estatuas. Duván (Vergara), Nardoni, Martirena tuvo un golpe con Fernández en una práctica y tiene el tobillo hinchadísimo. Dios los premió. Lo ganaron con el corazón, con el alma”.

"PENSÉ EN ESO, QUE TE TIRAN LA CAMISETA Y LO GANAN, COMO VIENEN SIEMPRE. PERO ESTOS CHICOS YA ELIMINARON MUCHAS COSAS"

Gustavo Costas, sobre el agónico gol de #Racing y la adversa racha que cortó ante #River.



Gustavo Costas, sobre el agónico gol de #Racing y la adversa racha que cortó ante #River. pic.twitter.com/vMVOYLZ2VY — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2025

“Estos chicos dejan el alma y también jugaron bien. Miraba a Nardoni y me decía que no lo saque, pero estaba muerto. Lo de Sosa es extraordinario. Martirena hasta ayer a la noche no sabés cómo tenía el tobillo… no estaba al 100 por ciento para jugar”, dijo Costas y afirmó sobre el gol de Martirena en el epílogo del partido que le dio la victoria: “El gol pienso que demuestra lo que es el equipo: pelea hasta el final cuando parecía que no entraba”.

En su relato confesó qué se le pasó por la cabeza cuando en una rafaga el millonario revirtió el marcador: “Cuando lo da vuelta River se me cruzó por la cabeza que nos tiran la camiseta, es el clásico que más ganó y siempre lo sufrimos. Yo pensé que nos tiran la camiseta y nos ganan, que tiene razón la historia”.

“Nos dolió muchísimo quedar afuera de la Libertadores. Pero teníamos esta chance y el gol ante Newell’s nos hizo cambiar el chip para ir a buscar el campeonato”, soltó y sumó sobre la importancia del partido: “No era una revancha, teníamos que ganar para poder pelear y ganar el campeonato. Teníamos que superar esto. Era un partido especial y en estos momentos en donde el plantel muestra lo que tiene”.

¡COMO UN VERDADERO FANÁTICO! COSTAS SE EMOCIONÓ Y CANTÓ A LA PAR DE LA HINCHADA DE RACING EN EL TRIUNFO AGÓNICO ANTE RIVER.

“Racing tiene que pensar en ser campeón. Estamos en un club grande que siempre tiene que apuntar al campeonato, se lo dije a los chicos. Me puedo equivocar de táctica, pero sé cómo están los chicos. Sé que estaban metidos en el campeonato y que este torneo lo tenemos que ganar”, cerró.