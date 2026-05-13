El campeón del mundo que podría volver del retiro para jugar con Alemania en el Mundial 2026.

La Selección Alemana de Fútbol se consagró campeona del mundo en el Mundial de Brasil 2014 . Derrotó en una recordada final en el Estadio Maracaná a la Argentina de Alejandro Sabella con gol de Mario Gotze a pocos segundos para el final del tiempo suplementario. Aquel equipo campeón contó con una gran figura, que el año pasado se retiró de la selección, y que ahora tiene chances de volver para disputar el Mundial 2026 .

La posible inclusión de Manuel Neuer en la lista definitiva de la selección de Alemania rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá genera expectativa a pocos días del anuncio oficial del entrenador Julian Nagelsmann. Según adelantó Kicker, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) presentará una prelista de 55 futbolistas ante la FIFA, en la cual podría figurar el experimentado arquero del Bayern Múnich, quien había comunicado su retiro internacional en agosto de 2024.

El regreso del campeón del mundo sería una de las grandes sorpresas de la convocatoria. De acuerdo con lo informado por Kicker, el seleccionador nacional anunciará el próximo 21 de mayo la nómina definitiva de 26 jugadores. “He dejado clara mi postura al respecto, y Manu también expresó claramente su opinión. Él también fue quien se retiró. Sigo creyendo que está haciendo un muy buen trabajo, que es un muy buen portero, pero también tenemos un portero excepcional en Oli Baumann”, declaró Nagelsmann. El entrenador prácticamente descartó una sorpresa en la portería, aunque reconoció la recuperación de nivel de Neuer en las últimas semanas.

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La opinión pública y diversas personalidades del fútbol alemán alimentan el debate sobre la conveniencia de un posible regreso. “Estamos matando a Oli Baumann ahora mismo. Eso no ayuda a Julian, a Alemania ni al propio chico”, sostuvo el campeón mundial Sami Khedira en declaraciones recogidas por Kicker, defendiendo la regularidad y el rendimiento del actual arquero del Hoffenheim.

El debate en Alemania por el arquero que debe ir al Mundial 2026

No obstante, figuras como Lothar Matthäus, Benedikt Höwedes y Felix Magath manifestaron públicamente su respaldo a la vuelta de Manuel Neuer a la selección, según detalló el mismo medio. El 24 de febrero, Nagelsmann reafirmó su postura acerca de la portería durante una entrevista a Kicker y reiteró su confianza en el trabajo de Oli Baumann de cara al Mundial. “Si Oli se mantiene tan estable y sano como ahora, hará un gran Mundial. No tenemos ninguna preocupación respecto a la portería”, afirmó el seleccionador. “Manu renunció por su propia voluntad, lo ha repetido varias veces, y por lo tanto no es realmente útil seguir hablando de ello”, agregó.

Sin embargo, Kicker señaló que existen indicios de que el tema se discute internamente con más intensidad de la que el entrenador admite en público. La directiva del Bayern Múnich también está al tanto de la situación. Según el reporte, la relación entre Nagelsmann y Neuer mejoró en los últimos tiempos, tras los conflictos surgidos en enero de 2023 cuando el técnico decidió separar a Toni Tapalovi, preparador de arqueros y persona de confianza del guardameta. Ambos mantuvieron contacto frecuente y dejaron atrás las tensiones. En caso de confirmarse su presencia en la nómina para el Mundial, Neuer disputaría el quinto torneo de su carrera con la selección nacional.

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El comunicado de retiro de Manuel Neuer en agosto de 2024 marcó un cierre a quince años de trayectoria con la Nationalelf. “Hace más de quince años de mi debut en los Emiratos Árabes. Aquel día me sentí nervioso. Estoy orgulloso por haber estado tantos años con mis compañeros y haber sido capitán siete años hasta mi lesión. Me alegro que mi despedida haya sido en el Europeo de mi país”, expresó el portero en palabras difundidas por sus redes sociales. En ese mensaje, agradeció a los profesionales de la DFB, a los entrenadores de porteros y a los aficionados, y definió el Mundial de Brasil 2014 como “el punto culminante” de su carrera internacional.

El campeón del mundo suma 124 partidos con la selección alemana, debutó en junio de 2009 en un amistoso ante Emiratos Árabes y fue titular indiscutido desde Sudáfrica 2010 bajo el mando de Joachim Low. Su rendimiento en Brasil 2014 lo consolidó como uno de los mejores arqueros de la historia, logrando el tercer lugar en la votación del Balón de Oro ese año. Actualmente, en la lista preliminar aparecen nombres como Alexander Nübel, Finn Dahmen y Jonas Urbig, sucesor natural de Neuer en el Bayern Múnich. Solo los jugadores inscriptos en esa lista podrán sumarse en caso de emergencia, aunque el reglamento permite incorporar porteros durante el torneo.