La figura de Alemania que se perderá el Mundial 2026

El conjunto Teutón pierde a uno de sus titulares de cara a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

A 50 días del inicio del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Alemania , siempre candidata a alzar la copa, sufrió la baja de una de sus figuras: el delantero del Bayern Munich, Serge Gnabry .

El delantero alemán sufrió un desgarro en su aductor en medio de un ejercicio de penales con el Bayern Munich y los estudios determinaron que tendrá varias semanas de recuperación debido a la gravedad de la lesión. Por eso, tras confirmarse su ausencia en la Copa del Mundo, el futbolista de 30 años hizo un emotivo posteo en su cuenta de Instagram para dar la noticia a sus seguidores.

“Los últimos días han sido difíciles de procesar. Una temporada del Bayern Munich en la que aún queda mucho por jugar tras conseguir otro título de la Bundesliga el fin de semana”, escribió. Y agregó: “En cuanto al sueño de la Copa del Mundo con Alemania... Lamentablemente, eso se acabó para mí. Como el resto del país, estaré apoyando a los chicos desde casa. Ahora toca centrarse en la recuperación y volver a la pretemporada. Gracias por todos los mensajes”.

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En los comentarios, sus seguidores le desearon una buena recuperación y se lamentaron por su ausencia en el Mundial. Incluso, el Bayern le respondió en su publicación: “¡Todos estamos contigo, Serge!”. Además, muchos compañeros lamentaron la noticia. Gnabry viene de tener una de las mejores temporadas de su carrera, donde disputó 21 partidos de la Bundesliga, con ocho goles y siete asistencias. En cuanto a la selección de Alemania, es un habitual convocado por parte del DT, Julian Nagelsmann. En su conjunto nacional disputó 59 partidos, en los que marcó 26 goles.

Los jugadores que se perderán el Mundial 2026 por lesión

El Mundial 2026, que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, empezó a sufrir sus primeras bajas confirmadas. A pocos meses del arranque de la Copa del Mundo, varios futbolistas quedaron descartados por lesión y no podrán estar representando a su país en la cita máxima.

Uno de ellos es Rodrygo Goes, de Brasil. El delantero del Real Madrid sufrió la rotura de ligamentos cruzados en el partido del Merengue ante Getafe del 2 de marzo y lo marginará durante varios meses. Al día siguiente, justo a 100 días para que comience el Mundial, se confirmó la gravedad de la lesión del futbolista y será baja en el ataque de Carlo Ancelotti. Anteriormente, uno de los que inauguró esta triste lista fue Jack Grealish, el mediocampista inglés quién sufrió el 18 de enero una fractura de estrés en el pie izquierdo cuando jugaba con Everton ante Aston Villa por la Premier. El ex Manchester City y Aston Villa fue operado el 9 de febrero y se perderá lo que queda de la temporada y el Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2044139585169506362&partner=&hide_thread=false Hugo Ekitiké SE LESIONÓ SOLO y se fue EN CAMILLA, con lágrimas en los ojos.



Pinta muy, muy feo, a solo dos meses del Mundial… pic.twitter.com/gvuePTWy2P — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 14, 2026

Argentina, por su parte, ya tiene dos bajas confirmadas con las que Lionel Scaloni no podrá contar. El primero de ellos es el defensor de Villarreal y campeón del mundo con Argentina, Juan Foyht, quién sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Y la lesión del delantero de Racing de Estrasburgo, Joaquín Panichelli. Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, sufrió una baja sensible a causa de la lesión de gravedad que sufrió uno de sus jugadores. Se trata de Joaquín Piquerez, el futbolista del Palmeiras de Brasil, quién sufrió la rotura de ligamentos de su tobillo derecho.

Por último, la Selección de fútbol de Francia recibió una muy mala noticia de cara al Mundial 2026. El delantero del Liverpool, Hugo Ekitike, sufrió una dura lesión que no le permitirá ser convocado por Didier Deschamps a la competición que se desarrollará este año en Estados Unidos, México y Canadá. El atacante sufrió una rotura de tendón de Aquiles y quedó marginado de la gran contienda de junio.