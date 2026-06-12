En la previa al triunfo de los coreanos ante República Checa se vio una imagen que generó repercusión en las redes.

El inesperado gesto argentino del plantel de Corea en el Mundial 2026 que se volvió viral.

Anoche, en el cierre del primer día del Mundial 2026 , Corea del Sur derrotó en su estreno a República Checa por 2 a 1. Sin embargo, en la previa del partido correspondiente al Grupo A en el que también están México y Sudáfrica , se vio un gesto por parte de los jugadores coreanos que llamó la atención en redes sociales, en especial entre los internautas argentinos.

Es que el delantero coreano Cho Gue-sung sorprendió en la previa del debut de su seleccionado en el Mundial 2026 al bajar del micro con un mate en la mano. La imagen se viralizó rápido en redes sociales argentinas y generó curiosidad sobre cómo adoptó la costumbre rioplatense local.

El gesto llamó la atención porque el jugador no llevaba termo visible, un detalle que motivó bromas y teorías en Twitter. Cho Gue-sung, de 28 años, juega en el FC Midtjylland de Dinamarca y además es figura en redes por su trabajo como modelo; su imagen alimentó notas y memes en cuestión de minutos.

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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2Aw3VyYyl3 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026

Vínculos en clubes y amistades internacionales explicaron parte del fenómeno: Son Heung-Min, la gran figura surcoreana, fue fotografiado probando mate junto a futbolistas argentinos; además Cho comparte plantel con sudamericanos en su club, lo que habría facilitado su acercamiento a la infusión rioplatense y despertó intercambios culturales entre aficiones.

Corea lo dio vuelta y le ganó a Chequia en el debut

Corea del Sur sumó tres puntos en su triunfo por 2 a 1 ante República Checa y quedó detrás de México en el Grupo A en el que también se encuentra Sudáfrica. Los checos, que volvieron al Mundial tras dos décadas de ausencia, quedaron con la obligación de recuperarse en la próxima fecha.

Luego de un primer tiempo dominado por los coreanos, en el complemento, Vladimír Coufal asistió de saque lateral para el cabezazo de Ladislav Krejí. El arquero checo era figura indiscutida de encuentro y todo parecía que los tres primeros puntos serían para los europeos. Sin embargo, Corea no le aflojó a su ritmo de juego. Continuó atacando y Hwang In-beom empató el partido mientras que Oh Hyeon-Gyu definió la victoria al anotar el 2 a 1 para su equipo.

Embed - Corea del Sur 2 - 1 Chequia | Mundial 2026 | Grupo A - Fecha 1

Son Heung-Min resultó el atacante más peligroso, con varios remates y un par de mano a mano que el arquero Matej Kovár resolvió bien. Patrik Schick no pudo gravitar como en la Bundesliga; el juego mostró polémicas por un gol anulado a Soucek y una atajada clave de Kim Seung-Gyu sobre la línea.

La victoria deja a Corea del Sur con la responsabilidad de mantener el nivel cuando enfrente a Sudáfrica o México, según el calendario del Grupo A. El próximo compromiso de los surcoreanos será clave para definir quién manda.