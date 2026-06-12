Deportes La Mañana Canadá El choque durísimo en Canadá-Bosnia que recordó a la jugada de Higuain con Neuer

En la tarde del viernes, por el grupo B del Mundial 2026, Canadá y Bosnia empataron 1 a 1. Pero más allá del resultado final, el partido tuvo una jugada que generó recuerdos no muy agradables en los futboleros de nuestro país. Es que se dio una acción muy similar a la de Gonzalo Higuaín y Manuel Neuer en la final de Brasil 2014.

Ocurrió en el segundo tiempo del partido disputado en Toronto. Bosnia todavía estaba al frente en el marcador cuando Nikola Vasilj salió muy fuerte contra el delantero Tani Oluwaseyi y ambos quedaron tendidos en el campo de juego.

El arquero europeo tocó primero la pelota, pero el golpe sobre la cabeza del rival fue durísimo, al igual que en la mencionada jugada entre el Pipa y el alemán hace 12 años.