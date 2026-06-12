"Nunca serás futbolista profesional": la historia del checo Vladimir Coufal, el jugador que dio una asistencia de lateral.

Anoche, en su estreno en el Mundial 2026 , República Checa cayó por 2 a 1 ante Corea del Sur . Y aunque no mostró un buen rendimiento, el seleccionado europeo dio de que hablar. Es que el gol, y otra de las oportunidades claras que tuvo sobre el cierre del partido, vinieron desde saques del lateral. Uno de ellos, que terminó en asistencia para que Ladislav Krejcí abriera el marcador de manera parcial, vino de la mano de Vladimir Coufal , un futbolista al que le habían dicho en su adolescencia que nunca triunfaría como futbolista profesional.

Coufal, que hoy goza de su mejor momento futbolístico y de un gran presente en lo físico, no la tuvo fácil durante su juventud cuándo empezaba a formarse como futbolista. Durante mucho tiempo fue ignorado por los clubes de su país debido a su complexión delgada, los entrenadores del Banik Ostrava le dijeron a Coufal a los 17 años que nunca se ganaría la vida con el fútbol. Era rápido y decidido, pero demasiado pequeño y fácilmente superado en los duelos mano a mano. En ese momento, el chico odiaba el fútbol.

"Pero me prometí que les demostraría a todos que estaban equivocados. Soy un poco un loco que le gusta perseguir sus sueños", dijo en su momento el lateral derecho. El verdadero reconocimiento a todo su esfuerzo llegó a los 26 años, cuando fue fichado por el Slavia Praga, uno de los grandes de Chequia, y ganó tres títulos de liga consecutivos antes de hacer un movimiento sorpresa a la Premier League. "Al principio pensé que tenían el nombre equivocado. ¿Por qué ficharían a un veterano?", bromeó sobre su paso al West Ham.

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Vladimír Coufal sacó de lateral con potencia y Ladislav Krejí mandó el balón al fondo de las redes de Corea del Sur tras un potente cabezazo.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/gPoYcuPtTa — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

En Londres disfrutó de una etapa de cuento de hadas, al ganar la Europa Conference League. Pero después de cinco años quedó en los márgenes con los Hammers. Aun así, se negó a rendirse. Ahora, a los 33, ha reconstruido su carrera en el Hoffenheim de la Bundesliga alemana y está jugando posiblemente su mejor fútbol.

Su dura adolescencia y el camino difícil del fútbol

A los 17 años su equipo le dio la espalda. Lo mandaron a jugar en un club de veteranos, con jugadores de 40 años a los que les pagaban con cervezas y salchichas. Esa fue una de las etapas más difíciles en la carrera de Vladimir Coufal, quién supo sobreponerse a todo, en especial a un físico que no estaba a la altura de la competencia de élite en el mundo del fútbol europeo.

Pero ese no fue el único capítulo negro en la carrera del amigo Vladimir. Cuándo al fin logró colocar su nombre entre los reflectores del fútbol de la Premier League, hubo un tiempo en el que fue mala palabra en la Selección de República Checa. Es que el lateral derecho fue echado por la federación de su país por salir de fiesta antes de un partido importante. A pesar de eso, fue incluído a última hora en la lista para la Eurocopa que Chequia disputó en Alemania 2024.

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La historia de Coufal enseña a nunca darse por vencido. A tomar como motivación todas aquellas voces que nos dicen que no lo lograremos. Y a pesar de aquél escándalo de indisciplina que lo alejó de su selección por un tiempo, fue gracias al trabajo, la fuerza de voluntad y mucha perseverancia que logró jugar un Mundial y en él brindar una asistencia de lateral. Una jugada que será bien recordada por los futboleros de su país, pero especialmente por aquel chico de 16 años que fue rechazado por su baja estatura y complexión delgada que luchó por sus sueños.