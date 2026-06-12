Brasil enfrenta a Marruecos con la incógnita de Neymar: hora y cómo ver

La Canarinha podría perder a una de sus estrellas para el estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Brasil se enfrentará este sábado con Marruecos , en el que será su estreno en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 , en un encuentro clave entre los dos candidatos del Grupo C .

El partido, que está programado para las 19 , se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey y se podrá ver a través de Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic.

Brasil llega al Mundial en un muy flojo momento, ya que tuvo unas discretas Eliminatorias Sudamericanas y le cuesta muchísimo imponer condiciones ante sus rivales.

La gran incógnita de cara a este encuentro para los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti será la presencia de su gran estrella, Neymar, quien lleva semanas sin entrenar con normalidad debido a una lesión de grado II en el gemelo derecho.

El atacante de 34 años, que no pudo encadenar tres partidos seguidos en todo el Brasileirao 2026 por distintas lesiones, acumula 25 días sin realizar entrenamientos con normalidad.

En este contexto, el futbolista del Santos no sería tenido en cuenta por el entrenador italiano Carlo Ancelotti para su debut mundialista como DT de selecciones, que ocurrirá este sábado 13 de junio ante Marruecos a las 19:00 (horario argentino), e incluso es duda para el resto de la fase de grupos.

Neymar Portada

La convocatoria de Neymar al Mundial 2026 estuvo en duda hasta el último momento y generó una gran celebración entre los hinchas cuando fue confirmada por Ancelotti en conferencia de prensa, aunque queda claro que el atacante no pudo llegar al 100% desde lo físico.

El delantero, que con el tiempo ha pasado a jugar también como enganche, tuvo grandes problemas para mantenerse a punto durante lo que va del año, con las lesiones como las principales complicaciones a lo largo de toda su carrera.

Marruecos, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para los cinco veces campeones del mundo, ya que en el último Mundial se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales, mientras que este año alcanzó la final en la Copa de África, donde perdió con Senegal aunque luego la Confederación Africana le terminó otorgando el título de campeón.

Desde su título en Corea-Japón 2002, Brasil nunca pudo volver a pisar la final en un Mundial. Lo más cerca que estuvo fue cuando hizo de local en 2014, cuando alcanzó las semifinales pero sufrió una histórica goleada 7-1 ante Alemania. En las otras ediciones (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022), la "Verdeamarelha" fue eliminada en los cuartos de final y siempre ante rivales europeos.

El de Brasil y Marruecos no será el único partido de este sábado en el Mundial 2026, ya que más temprano, a las 16, Suiza se enfrentará con Qatar en un choque correspondiente al Grupo D. Además, Haití y Escocia, que comparten el Grupo C con Marruecos y Brasil, se cruzarán a las 22.

El cronograma de este sábado en el Mundial 2026