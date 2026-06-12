Mundial 2026: cuánto cuesta alquiler una casa en Kansas y Dallas, las ciudades donde jugará Argentina

La selección de futbol jugará allí y ambas serán protagonistas de la Copa del Mundo, pero ofrecen realidades muy distintas.

Dallas espera recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026, un evento que impulsó inversiones en infraestructura y transporte.

El Mundial 2026 no solo puso a Kansas City y Dallas en el centro del mundo deportivo, también volvió a mostrar las profundas diferencias entre dos de los mercados inmobiliarios más dinámicos de Estados Unidos . Una de esas ciudades apuesta por precios accesibles, pero la otra se consolidó como uno de los principales polos corporativos del país, con una economía capaz de atraer empresas, inversiones y nuevos habitantes año tras año.

Ambas serán protagonistas de la Copa del Mundo , pero ofrecen realidades muy distintas para quienes buscan comprar una propiedad, invertir o generar ingresos a través del alquiler. Los números muestran dos modelos exitosos, aunque orientados a perfiles de compradores diferentes.

Ubicada entre los estados de Missouri y Kansas, Kansas City se destaca por mantener un costo de vida inferior al promedio nacional y por ofrecer propiedades a valores considerablemente más bajos que otras grandes ciudades estadounidenses.

La ciudad registra entre 1.500 y 2.000 operaciones inmobiliarias mensuales y concentra gran parte de su actividad entre mayo y septiembre. Uno de los aspectos más valorados por compradores e inversores es la rapidez del mercado. Muchas propiedades encuentran comprador en pocas semanas y algunas permanecen apenas unos días publicadas antes de concretar la venta.

kansas Kansas City será una de las ciudades que recibirán partidos del Mundial 2026 y donde la Selección argentina iniciará la defensa del título.

Los datos de plataformas especializadas indican que el valor típico de una vivienda ronda los 230.600 dólares, mientras que la mediana de venta se acerca a los 290.000 dólares.

La diferencia resulta evidente cuando se compara con otros mercados estadounidenses. En ciudades como Miami o Nueva York, los valores de las propiedades se ubican muy por encima de esas cifras. El perfil predominante en Kansas City es el de familias jóvenes y sectores medios que buscan viviendas unifamiliares, jardines y barrios tranquilos.

Además, cerca del 55% de los hogares pertenece a propietarios, un indicador que refleja el fuerte arraigo residencial de la ciudad.

En materia de alquileres, los números también son más accesibles. El valor promedio ronda los 1.300 dólares mensuales, aunque varía según el tamaño y la ubicación de cada inmueble.

Dallas: el alquiler de una casa ronda los 2.000 dólares mensuales

A más de 700 kilómetros de distancia, Dallas presenta una realidad completamente diferente. La ciudad texana se convirtió en uno de los principales destinos para empresas tecnológicas, financieras y corporativas de Estados Unidos. Ese fenómeno impulsó durante años una fuerte demanda inmobiliaria y una expansión urbana sostenida.

Actualmente se concretan entre 2.000 y 3.000 operaciones mensuales y, pese a cierta desaceleración respecto de los niveles posteriores a la pandemia, la actividad continúa mostrando solidez.

El valor típico de una vivienda alcanza los 315.000 dólares, mientras que la mediana de venta se acerca a los 465.000 dólares. En los barrios más exclusivos, especialmente en sectores del norte de la ciudad, algunas propiedades superan ampliamente el millón de dólares.

dallas

Uno de los grandes atractivos de Texas es la ausencia de impuesto estatal sobre los ingresos, una ventaja que resulta especialmente valorada por profesionales, ejecutivos y empresarios.

La fortaleza económica también impacta en el mercado de alquileres. Alrededor del 58% de los hogares de Dallas vive en propiedades alquiladas, una característica que convierte a la ciudad en un destino atractivo para quienes buscan generar renta inmobiliaria.

Los alquileres promedio se ubican cerca de los 2.000 dólares mensuales, con valores superiores en las zonas de mayor demanda.

El Mundial 2026 y las inversiones que transforman ambas ciudades

La organización de la Copa del Mundo impulsó importantes obras de infraestructura en ambos mercados. En el caso de Kansas City, las inversiones vinculadas al torneo incluyeron mejoras en el aeropuerto internacional, obras viales, refuerzos en el transporte y adecuaciones en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, escenario donde debutará la Selección argentina.

Selección Portada

La ciudad destinó cerca de 165 millones de dólares para la organización del evento y recibió aportes adicionales de distintos niveles de gobierno para tareas de seguridad, movilidad y servicios.

Las autoridades estiman que el torneo generará un impacto económico superior a los 650 millones de dólares y atraerá a cientos de miles de visitantes.

Dallas también aprovechó la Copa del Mundo para acelerar proyectos urbanos. La región Dallas-Fort Worth será sede de nueve partidos y una semifinal, lo que impulsó inversiones en transporte público, logística, seguridad e infraestructura tecnológica.

Entre las iniciativas más importantes figura la instalación del centro internacional de transmisiones de la FIFA y diversas mejoras en calles, espacios públicos e iluminación urbana.