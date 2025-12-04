Insólito: un hincha entró corriendo a pedirle una foto a Neymar y terminó lesionando a otro jugador del Santos

Durante el encuentro entre Santos y Juventude un hincha impactó contra el defensor Zé Ivaldo y lo mandó rodando al banco de suplentes.

Las invasiones a los campo de juego parece no tener una solución ni en el fútbol argentino como tampoco en países donde tienen aún más respeto por ese aspecto. Sin embargo cuando se trata de la presencia de figuras mundiales en el campo de juego suele volverse un caos con respecto a la seguridad en la cancha.

Durante el partido entre el Santos y Juventude de Brasil un hincha fue protagonista de un hecho que causó preocupación en el elenco. Es que en su sprint furioso con el objetivo de superar a la seguridad del estadio para abrazar a Neymar , el defensor Zé Ivaldo fue impactado por el hincha ante el impedimento de frenar por la velocidad y lo terminó mandando abajo del banco de suplentes.

Rápidamente fue atendido por el cuerpo médico y constataron que no tenía una lesión de gravedad. Una vez determinado que no sufrió molestias, el club bromeó en las redes sociales: “Todo bien con Zé Ivaldo, hinchada del Santos” , subió junto a una foto del jugador con el pulgar arriba.

Flamengo se quedó con la Copa Libertadores: la millonaria suma que se llevó

Flamengo de Brasil le ganó 1-0 a su compatriota Palmeiras, en Perú, y se consagró campeón de la Copa Libertadores de América 2025. En el partido disputado en el estadio Monumental de la capital peruana de Lima, el defensor Danilo marcó el único gol a los 22 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Filipe Luis conquista su cuarta Copa Libertadores y se convierte en el brasileño más ganador de la historia, superando las tres de Santos, Gremio, Palmeiras y San Pablo.

Ahora, el Flamengo irá en busca de conquistar el Brasileirao donde es líder con 75 puntos, cinco por encima de Palmeiras, y a falta de dos fechas. El miércoles desde las 21.30 recibirá a Ceará en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro y, en caso de ganar, se consagrará campeón del fútbol brasileño.

Por su parte, el equipo del portugués Abel Ferreira se quedó a las puertas de su cuarta Copa Libertadores, algo que no le pasaba desde el 2000 cuando perdió la final ante Boca en San Pablo.

El próximo miércoles desde las 21.30 horas, en paralelo con el Flamengo, enfrentará al Atlético Mineiro en condición de visitante. Palmeiras debe ganar y esperar que el Mengao no lo haga en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

En el primer tiempo, el Flamengo fue quien maneja los hilos del partido, teniendo el absoluto control de la pelota ante un Palmeiras que le costó el retroceso y no terminó de entrar en el encuentro.

En el complemento, sin mucho juego de ambas partes, los equipos gastaron su energia en la disputa y la lucha del partido, dando un desarrollo que pasó más por lo físico, gestionando la sensación de que el que hacía el gol, se quedaba con la Copa Libertadores.

Sin embargo, el experimentado defensor Danilo rompió el cero a los 20 minutos del segundo tiempo y puso el 1-0 para Flamengo.

Desde la izquierda, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta metió un gran centro al punto penal donde el ex jugador del Real Madrid de España se elevó y metió un excelente cabezazo al ángulo derecho del arquero Carlos Miguel que se quedó parado viendo como la pelota rebotó en el palo y entró.

La increíble suma de dinero que se llevó Flamengo

El premio directo por consagrarse campeón tiene un valor récord: 24 millones de dólares. Además, si se suman los premios obtenidos por fases previas —fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales— y los bonos por desempeño, el total acumulado por Flamengo podría superar los 33 millones de dólares.

En detalle, el sistema de premios de la edición 2025 estima: fase de grupos 1.000.000 USD, más bonus por partidos ganados; octavos 1.250.000 USD; cuartos 1.700.000 USD; semifinales 2.300.000 USD; finalista (subcampeón) 7.000.000 USD; campeón 24.000.000 USD.

Ese volumen de dinero posiciona al torneo continental como uno de los de mayor premio económico en el fútbol mundial: comparable en valor al ganador de la UEFA Champions League (aunque los clubes europeos suelen recaudar más en el total del torneo).

El error de Darío Herrera que favoreció a Flamengo

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo quedó envuelta en una fuerte polémica arbitral a partir de una jugada que encendió los reclamos de todo el Verdao. El episodio ocurrió con la pelota detenida, cuando Erick Pulgar le aplicó una plancha a Bruno Fuchs a la altura de la tibia.

A pesar de la violencia de la infracción y del evidente dolor del defensor paulista, Darío Herrera consideró que la acción solo ameritaba tarjeta amarilla. De inmediato, los jugadores del conjunto paulista, junto con su entrenador Abel Ferreira, exigieron la expulsión por agresión con el juego parado. Sin embargo, Héctor Paletta, a cargo del VAR, mantuvo la decisión de campo y no solicitó revisión, lo que alimentó aún más el malestar.