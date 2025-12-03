La buena noticia que recibió Gustavo Costas en la previa del partido contra Boca

Racing recupera a uno de sus referentes para ir a la Bombonera. Como todo clásico, el encuentro contra Boca es esa clase de partidos donde la experiencia juega un rol importante. Es así como Gustavo Costas lamenta y mucho la suspensión de Santiago Sosa, un jugador que es insustituible y la máxima figura que tiene hoy la Academia.

Sin embargo, y pese a esa mala noticia, para felicidad de Gustavo Costas, Bruno Zuculini se recuperó justo a tiempo para poder jugar las semifinales del Torneo Clausura.

Ausente contra Tigre por una distensión en un sóleo que sufrió en la última fecha ante Newell's, el otro capitán que tiene Racing está en condiciones de reaparecer ante Boca. Ya se entrena a la par de sus compañeros y todo indica que Costas lo pondrá en lugar de Sosa. Para el DT, Zucu es el técnico dentro de la cancha. Es una extensión de su cuerpo, que no puede ir más allá de la línea de cal.

image

"Me puedo ir tranquilo de esta vida porque sé que Zucu me puede reemplazar excelente en Racing. Juega mas allá de la profesión, de la plata. Lo hace de corazón. A veces no está 10 puntos, a veces tiene cosas de nene, hay que pelearlo porque quiere entrenar cuando tiene que descansar", supo elogiarlo Gustavo. Si bien tiene una gran relación con todos, Bruno es su jugador especial, el que lo representa dentro y fuera de la cancha. Y más allá de que en el 11 ideal no es titular, Costas sabe que puede contar siempre con el menor de los Zuculini. "El es Racing", había dicho el DT en su video de presentación cuándo volvió a la Academia.

Ahora bien, lo que terminará de definir la titularidad del ex River es su condición física y futbolística. Sin minutos desde la última fecha de la fase de grupos, estos últimos días serán muy importante. Por la ascendencia que tiene dentro del equipo, todo indica que será el volante más retrasado, con Nardoni y Almendra. La otra posibilidad, potable pero remota, es que juega Alan Forneris. El pibe llegado de Colón ya ha ocupado el rol de Sosa en las formaciones alternativas en medio de la Libertadores y lo hizo bien. Pero lo del domingo es una final y la experiencia será determinante.

Boca respira: la gran noticia que recibió Úbeda de cara a la semifinal contra Racing

Boca está viviendo un gran momento de la mano de su entrenador Claudio Úbeda: encadena seis victorias consecutivas y se encuentra en las semifinales del Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing en La Bombonera. Este martes fue el primer entrenamiento post triunfo ante Argentinos y empezó con una buena noticia: la presencia de Carlos Palacios.

image

El chileno había sido reemplazado en el último partido por una molestia en su tendón y estaba en duda su presencia para las semifinales ante Racing. Pero al entrenar a la par del grupo al comienzo de la semana, se entiende que estará disponible para el partido contra los dirigidos por Gustavo Costas.

La otra buena noticia es que Alan Velasco volvió a entrenar a la par con sus compañeros por segunda semana consecutiva, y podría estar en el banco de suplentes el domingo. El ex Independiente se había lesionado ante Newells, en el triunfo 5-0 de Boca.

Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Recién la semana anterior volvió a hacer fútbol y entrenar con el plantel profesional. Se había especulado con un posible regreso ante Argentinos, pero el cuerpo técnico decidió no forzarlo y esperar para que pueda sumar minutos. Habrá que esperar hasta el domingo para saber si puede volver contra Racing.