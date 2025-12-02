Boca respira: la gran noticia que recibió Úbeda de cara a la semifinal contra Racing

El DT del conjunto Xeneize comenzó la semana de entrenamientos con la presencia de un jugador que presentó molestias el domingo.
Boca está viviendo un gran momento de la mano de su entrenador Claudio Úbeda: encadena seis victorias consecutivas y se encuentra en las semifinales del Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing en La Bombonera. Este martes fue el primer entrenamiento post triunfo ante Argentinos y empezó con una buena noticia: la presencia de Carlos Palacios.
El chileno había sido reemplazado en el último partido por una molestia en su tendón y estaba en duda su presencia para las semifinales ante Racing. Pero al entrenar a la par del grupo al comienzo de la semana, se entiende que estará disponible para el partido contra los dirigidos por Gustavo Costas.
La otra buena noticia es que Alan Velasco volvió a entrenar a la par con sus compañeros por segunda semana consecutiva, y podría estar en el banco de suplentes el domingo. El ex Independiente se había lesionado ante Newells, en el triunfo 5-0 de Boca.
Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Recién la semana anterior volvió a hacer fútbol y entrenar con el plantel profesional. Se había especulado con un posible regreso ante Argentinos, pero el cuerpo técnico decidió no forzarlo y esperar para que pueda sumar minutos. Habrá que esperar hasta el domingo para saber si puede volver contra Racing.
Boca vs Racing: día y horario confirmado para el clásico en La Bombonera
La AFA confirmó los días y horarios de las semifinales del Clausura. El primer finalista se conocerá el domingo, cuando Boca reciba a Racing en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” a las 19hs. La otra semifinal (Gimnasia vs Estudiantes) se jugará el lunes a las 17hs en cancha del Lobo.
A falta de confirmación, el árbitro de la semifinal entre Boca y Racing sería Darío Herrera, que viene de dirigir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.
Las bajas y dudas de Racing ante Boca
En Racing, Gustavo Costas deberá rearmar el equipo tras las expulsiones de Santiago Sosa y Gastón Martirena frente a Tigre, quienes quedaron automáticamente descartados. Además, Santiago Solari terminó con una molestia muscular que lo obligó a retirarse y será sometido a estudios para conocer si podrá estar en el clásico.
La situación se agrava con otros lesionados sin fecha de regreso, como Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho y Elías Torres. El cuerpo técnico de Racing analiza alternativas: Facundo Mura asoma como reemplazante natural de Martirena, pese a no haber renovado su contrato, mientras que para el mediocampo se barajan opciones como Bruno Zuculini, Alan Forneris o incluso Franco Pardo.
Tras el triunfo ante Tigre, Costas dejó varios elogios para su equipo y tranquilizó a los hinchas de cara a la semifinal: "Nosotros vamos a ir a La Bombonera como vamos siempre. Vamos a dejar todo. Que el hincha de Racing se quede tranquilo… Estos chicos van a dejar todo y siempre que fuimos ahí también. Fuimos a muchos lados de visitante y salimos a jugar de la misma manera. Vamos con esa intensidad, ganas y pasión de querer llevar a Racing allá arriba. El sueño de todos es ganar este campeonato. Sin nafta seguimos corriendo igual".
