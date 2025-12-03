El estallido del hijo de Gustavo Costas contra Boca con un cántico que no pasó desapercibido

Gonzalo Costas, ayudante en el cuerpo técnico de su padre, cantó contra el xeneize previo a la semifinal que se jugará el domingo en La Bombonera.

Gustavo Costas ha demostrado en más de una oportunidad la pasión que le genera Racing , el equipo que entrena desde octubre de 2023 cuando estaba aún la dirigencia de Víctor Blanco. Ese amor por el club celeste y blanco de Avellaneda fue transmtitido por Gustavo a sus hijos que actualmente lo acompañan en el cuerpo técnico.

Gonzalo, uno de los ayudante que tiene en el CT, adquirió esa pasión demostrada por su padre que lo llevan a vivir el duelo ante Boca por las semifinales del torneo doméstico con alto voltaje. Tanto es así que en el último duelo de la Academia contra Tigre fue sorprendido por las cámaras ya que lo vieron cantando contra el próximo rival del certamen.

"Todos los de La Boca son nos p... que para Racing nunca quieren venir", cantó a la par de los hinchas palpitando el duelo que se desarrollará ante Boca el próximo domingo a las 19 horas en La Bombonera.

Gonzalo Costas - Boca

Las bajas que sufrirá Racing para el partido contra Boca

Racing Club eliminó a Tigre por penales en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y se medirá con Boca, que eliminó a Argentinos Juniors en La Bombonera, por un lugar en la gran final del certamen correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol.

La Academia, que había comenzado el campeonato de una manera muy irregular, logró enderezar el rumbo y ya se encuentra entre los cuatro mejores. Pero ahora, tendrá enfrente al que es para muchos el máximo candidato y deberá afrontar ese compromiso con algunas bajas de peso.

Después de que el Matador se quede con uno menos por la roja a Ramón Arias en el cierre del segundo tiempo, todo parecía encaminarse de la mejor manera para el equipo de Gustavo Costas, pero un gesto de Gastón Martirena en el primer tiempo extra hizo que el lateral vea la segunda amarilla y que su equipo también se quede con diez. Pero las malas noticias no terminaron ahí para Racing, a falta de cuatro minutos para el cierre del segundo tiempo extra fue Santiago Sosa, una de las figuras de la Academia, el que recibió la amonestación por duplicado luego de una fuerte patada en el rostro de Alfio Oviedo.

Tanto Martirena como Sosa son titulares indiscutidos para Costas, que deberá rearmar el sector defensivo justo ante uno de los ataques más temibles de la actualidad. El ex River se presentaba como una carta fundamental para intentar controlar al doble '9' del Xeneize y el lateral iba a ser determinante en el intento de controlar a Exequiel Zeballos.

A estos dos expulsados se le suman algunos jugadores tocados, como Santiago Solari, que tuvo que abandonar el campo de juego con una molestia muscular y deberá realizarse estudios.

Racing eliminó a Tigre en medio de un escándalo: un penal no cobrado y expulsiones

Racing eliminó a Tigre del Torneo Clausura, en un partido emocionante que tuvo de todo: expulsados, intervenciones del VAR y una definición por penales que le dio la clasificación a semifinales a la Academia, luego de haber empatado 0 a 0 en el tiempo regular y que la igualdad persista en el alargue.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995685736939463152&partner=&hide_thread=false TODO RACING PIDE PENAL. ¿QUÉ TE PARECE?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/jdUjftw2mT — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025

La primera situación del partido fue para Tigre. Un remate lejano y frontal del delantero David Romero fue contenido por el arquero Facundo Cambeses, bajo y sobre su palo derecho. Minutos después, Racing avisó: el delantero Santiago Solari ganó la posesión en el borde del área rival y sacó un remate fuerte de media vuelta, que fue contenido por un defensor.

La Academia casi llega al gol de carambola. El arquero Felipe Zenobio salió a cortar un centro al segundo palo, aunque la pelota terminó desviándose en el hombro de un defensor y se metía en su propio arco, de no ser por el despeje del central Tomás Cardona.

En una primera etapa sin goles, y con pocas llegadas de riesgo, la “Academia” tuvo las más claras para ponerse en ventaja. En el inicio del complemento, Zenobio achicó para tapar un mano a mano del delantero Adrián “Maravilla” Martínez y, en el rebote, se quedó con el remate del extremo Duván Vergara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995681872907526184&partner=&hide_thread=false FINAL CALIENTE EN AVELLANEDA Y CACHILA ARIAS EXPULSADO EN TIGRE



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/O08SpQ8Pxt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 2, 2025

Durante el segundo tiempo, los roles se dieron vuelta: Tigre fue el que más propuso e incluso lo pudo ganar sobre el final, pero Racing siempre estuvo en partido. En la última jugada del tiempo regular, Ramón Arias se fue expulsado por una infracción de atrás sobre Maravilla cuando el local buscaba salir de contra.

Con el empate 0 a 0 en los 90 minutos y dos equipos que hicieron un gran esfuerzo físico, el encuentro se estiró hasta el tiempo extra, donde los de Diego Dabove comenzaron con un jugador menos. En el inicio del primer tiempo extra, Duván Vergara convertía el 1 a 0 para la Academia, pero fue anulado por offside, decisión que convalidó el VAR tras el chequeo correspondiente.

Luego de esta situación, se dio la gran polémica del partido. El arquero Zenobio cometía un claro penal contra Tomás Conechny, al conectarlo con el puño dentro del área cuando había saltado a buscar el balón. Mientras el VAR revisaba, Martirena le reclamó a Andrés Merlos, quien decidió expulsarlo. La jugada que debía haber sido penal para Racing finalizó sin la sanción y con una expulsión en contra.