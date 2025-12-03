La supuesta discusión entre Maxi Moralez, De Paul y Messi: "Yo pensé que él era mamadera tuyo"

Los jugadores se pelearon en el partido que Inter Miami le ganó al New York City el último fin de semana en la MLS.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi protagonizaron una fuerte discusión con su compatriota Maxi Moralez , en ocasión de la goleada de Inter Miami sobre el New York City por 5 a 1. El equipo rosa se quedó con el título de la Conferencia Este y clasificó a la final de la MLS , la Liga de Estados Unidos.

Durante el encuentro, se dio un cruce de palabras que quedó registrado en la transmisión entre los experimentados jugadores argentinos. En el mismo, quedó claro que Messi salió a defender a De Paul, que se plantó contra Moralez.

Los dos mediocampistas son oriundos de las inferiores de Racing y la discusión habría escalado a partir de esa situación. Obviamente, a través de la transmisión no queda claro de qué se trató la charla en lo concreto, solo que estuvo lejos de ser en buenos términos.

maxi moralez messi pelea 2

En el canal de streaming Picado TV, el periodista Martín Amestoy contó detalles de lo que habría sido la supuesta discusión que involucró a los tres futbolistas.

El recorte se volvió viral en las redes, fundamentalmente por el nivel de detalle y que se trata de una información muy difícil de chequear. Al mismo tiempo, varios seguidores la dieron por cierta y el más apoyado de los tres protagonistas por parte del público fue Moralez.

Cómo habría sido la supuesta discusión

Amestoy relató textualmente lo que según él fueron las palabras textuales de los protagonistas.

Maxi: "Pará, Rodrigo. Dejá de pedir amarilla, dejá de joder".

De Paul: "Cerrá el culo vos, que te rajaron de Racing de una patada en el culo".

Maxi: 'Mirá que para que te echen, hay que tener la valentía de ir al club y dar la cara como hice yo".

De Paul: "Yo a Racing voy cuando quiero, y sino lo compro”.

Maxi: "Si vos vas cuando quieras, entonces sos un cagón que no fuiste ahora a ganar la Copa Libertadores y con 30 años decidiste venirte de vacaciones a Miami".

Messi: "Vos a mí y a él nos tenés que respetar, nos tenes que respetar".

Maxi: " Ah, disculpame. Yo pensé que él era mamadera tuyo, no que vos eras el mamadera de él".

Messi: "Ahora te espero en el vestuario".

Maxi: "Qué te pensas que nací en Nueva York? Ahora voy a la puerta del vestuario. Obvio. ¿Quién sos?".