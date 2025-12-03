Deportes La Mañana Pre Federal Semana decisiva en el Pre Federal: se definen ascensos, descensos y arranca la final

El básquet de primera división se encuentra en los días más tensos con la resolución de las posiciones finales. Facundo Rumene Por







Paolo Casale, pieza clave en el juego interno de Club Plottier. Foto: gentileza Trico Basquet

Los playoffs del Pre Federal de básquet encaran su tramo decisivo, con la definición del descenso, el ascenso y la final por el título. Entre jueves y viernes comenzarán diferentes series en las que habrá mucho en juego para los equipos neuquinos y rionegrinos.

Luego de ganar las series de reclasificación, tanto Deportivo Roca como Atlético Regina mantuvieron su lugar en la zona Campeonato y se clasificaron a la Liga Federal del año que viene. Los perdedores de esas contiendas, Biguá y Del Progreso, se verán las caras en el playout por el descenso, en una serie al mejor de tres partidos que comenzará en El Nido, mismo escenario en el que se disputaría un hipotético juego decisivo. El primer cotejo irá el viernes 21:30 en la capital neuquina y el segundo el domingo en el Gigante de la calle Maipú.

El que pierda de Biguá y Progre bajará de categoría, mientras que el ganador disputará una "promoción" ante el perdedor de la final de la zona Ascenso. Allí están Club Plottier y Petrolero, que este jueves 21:30 en "El Histórico", comenzarán su choque por el título, el boleto a la zona Campeonato del año que viene y a la Liga Federal. La serie seguirá el sábado por la noche en La Cueva de Plaza Huincul.