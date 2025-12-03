El clima en Neuquén

La Mañana Pre Federal

Semana decisiva en el Pre Federal: se definen ascensos, descensos y arranca la final

El básquet de primera división se encuentra en los días más tensos con la resolución de las posiciones finales.

Por Facundo Rumene
Paolo Casale

Paolo Casale, pieza clave en el juego interno de Club Plottier. Foto: gentileza Trico Basquet

Los playoffs del Pre Federal de básquet encaran su tramo decisivo, con la definición del descenso, el ascenso y la final por el título. Entre jueves y viernes comenzarán diferentes series en las que habrá mucho en juego para los equipos neuquinos y rionegrinos.

Luego de ganar las series de reclasificación, tanto Deportivo Roca como Atlético Regina mantuvieron su lugar en la zona Campeonato y se clasificaron a la Liga Federal del año que viene. Los perdedores de esas contiendas, Biguá y Del Progreso, se verán las caras en el playout por el descenso, en una serie al mejor de tres partidos que comenzará en El Nido, mismo escenario en el que se disputaría un hipotético juego decisivo. El primer cotejo irá el viernes 21:30 en la capital neuquina y el segundo el domingo en el Gigante de la calle Maipú.

El que pierda de Biguá y Progre bajará de categoría, mientras que el ganador disputará una "promoción" ante el perdedor de la final de la zona Ascenso. Allí están Club Plottier y Petrolero, que este jueves 21:30 en "El Histórico", comenzarán su choque por el título, el boleto a la zona Campeonato del año que viene y a la Liga Federal. La serie seguirá el sábado por la noche en La Cueva de Plaza Huincul.

Foto: 299deportes
Foto: 299deportes

Foto: 299deportes

Pacífico y Pérfora, por el título

En la zona Campeonato, la final se jugará al mejor de cinco partidos y comenzará este viernes a las 21:30 en El Viejo Ramírez. Con ventaja de localía, por haber sido el mejor de la fase regular, Pacífico recibirá a Pérfora en el arranque de la serie que resolverá al campeón. El Verde defiende el título obtenido el año pasado y será local en el segundo encuentro, programado para el domingo en Plaza Huincul.

Independiente de Neuquén y Centro Español, que cayeron en las semifinales, se suman al Deca, Pérfora, Roca y Regina como ya clasificados a la Liga Federal del año que viene.

