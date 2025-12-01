En una Caldera desierta, Pérfora se hizo finalista del Pre Federal

Sin público en las tribunas, el Verde prevaleció en el juego decisivo de la serie sobre Independiente de Neuquén.

En una de las series más controversiales del básquet regional en los últimos años, Pérfora derrotó a Independiente en La Caldera por 82 a 75 y se metió en la final del Pre Federal . El triunfo en el tercer y decisivo juego quedó en manos del equipo de Fernando Claris y sentenció el 2-1 que lo depositó en la definición, donde enfrentará a Pacífico.

Las tribunas del estadio del Rojo estuvieron vacías nuevamente, luego de los incidentes que una semana antes derivaron en una multa para el local y la condición de jugar sin público en casa hasta el final del certamen.

El equipo de Andrés García arrancó mejor, siendo superior desde lo colectivo y con un gran momento de Joaquín Marcón (12) . Sin embargo, la visita contó con un Santiago Candia estelar y así se mantuvo en juego, más allá de perder el primer cuarto 24 a 21.

Desde el segundo parcial en adelante, Pérfora fue claro dominador. Nahuel Vicentín (26) y Jeremías Fernández (18) empezaron a anotar y Marcón quedó cargado de faltas muy rápido.

independiente pérfora

De todas formas, apareció Lautaro Riego (18) con varias conversiones desde el banco para el Rojo y el 45-44 en favor de la visita al cabo del primer tiempo dejaba incertidumbre para el complemento. Fue entonces que el Verde prevaleció desde la defensa, dejando al local en apenas 11 puntos en el tercer parcial para entrar seis arriba al último cuarto.

El tramo decisivo estuvo cargado de tensión, porque pese a que Pérfora llegó a ganar por 10, entre Carlos Paredes (10), Gino Veronesi (15) y un triple de Julián Fedele (11), Independiente se acercó varias veces.

La última fue a cuatro puntos, pero el Verde neutralizó los intentos con una defensa durísima y facturó de la mano de Vicentín, quien además fue clave en la defensa de Marcón, para quedarse con un justo triunfo.

Pérfora buscará defender el título del año pasado ante Pacífico, el mejor equipo de la fase regular, que además está invicto en los playoffs hasta ahora. La serie final, al mejor de cinco partidos, comenzará el viernes próximo en El Viejo Ramírez.

independiente pérfora (2)

Biguá jugará por no descender

En la Reclasificación, tanto Atlético Regina como Deportivo Roca mantuvieron su lugar en la zona campeonato del Pre Federal y se clasificaron para la Liga Federal del año venidero.

El Albo no le dio chance a Biguá en Regina, con una contundente victoria de punta a punta por 73 a 55. El parcial 30-8 del segundo cuarto sentenció la serie por 2 a 1 en favor del local, que tuvo a Martín Fagotti (15), Franco Leal (13) y Marcos Leal (12) como principales goleadores.

Por su parte, el Depo se impuso 79 a 75 sobre Del Progreso en un partido que el local estuvo a punto de perder. Sin brillar, el naranja ganaba por Agustín Montero (21) e Ignacio Luna (13) como destacados, pero en el último cuarto Progre pasó al frente de la mano de Carlos Infante (26) y Facundo Marcilla (16).

En los últimos minutos, estando 68-64 abajo, los cuatro triples consecutivos de Franco Heck (20) y Thiago Ghietti (12) revirtieron el marcador terminaron por darle la victoria en el partido y en la serie clásica a Roca.

El playout por no descender comenzará el jueves en El Nido entre Biguá y Del Progreso.