Cuál es la figura de Racing que no renovaría contrato y se despide del club

Una figura del equipo se iría del club luego de finalizar su contrato en el cierre de diciembre.

Facundo Cambeses se convirtió en una figura de Racing con presentaciones impecables que fueron claves para que el equipo sea protagonista en el plano internacional y en el torneo doméstico donde este lunes desde las 21.30 irá en búsqueda del pase a las semifinales del torneo Clausura.

Detrás de esa figura enaltecida por el hincha quedó bajo la sombra el chileno Gabriel Arias quien tuvo que salir del primer equipo por una contundente decisión que tomó el entrenador Gustavo Costas para darle seguridad al arco del equipo, uno de los puntos donde debía mejorar. Luego de quedar en segundo plano en el plantel, el arquero tomó una fuerte decisión con respecto a su futuro en el club.

En diciembre del corriente año el arquero finaliza su vínculo con la institución por lo que era una incógnita su futuro. En medio de la situación, el jugador habría decidido no renovar su contrato con el club. Ante esta situación el arquero podría buscar una nueva oportunidad en otro club.

El arquero que llegó en 2018 a la institución tendrá su despedida del Cilindro de Avellaneda este lunes ante Tigre. El arquero festejó seis títulos con el club.

Los números de Arias en el club

254 partidos

246 goles recibidos

101 vallas invictas

Campeón Superliga 2018/19

Campeón Trofeo de Campeones 2019

Campeón Trofeo de Campeones 2022

Campeón Supercopa Inernacional 2023

Campeón Copa Sudamericana 2024

Campeón Recopa Sudamericana 2025

Lo que hay que saber del Racing-Tigre

Hora: 21:30 horas

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Árbitro: Andrés Merlos

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

