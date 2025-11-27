El Gobierno Nacional bancó a Estudiantes tras la sanción impuesta por la AFA

Patricia Bullrich y Javier Milei mostraron su apoyo al Pincha luego de que se conociera el fallo del Tribunal de disciplina.

La guerra entre AFA y Estudiantes de La Plata sigue sumando capítulos, ya que esta tarde, el Tribunal de disciplina confirmó la sanción a Juan Sebastián Verón y los jugadores del Pincha por el pasillo de espaldas a Rosario Central. Por su parte, el Gobierno Nacional demuestra su apoyo a la institución platense mediante redes sociales.

Luego de una gran especulación sobre si la AFA escalaría en el conflicto con una sanción a Estudiantes o sacaría la bandera blanca, esta tarde salió el boletín con la sanción : seis meses para Verón sin poder ejercer cualquier actividad vinculada al fútbol y dos fechas -a cumplir el próximo torneo- para los jugadores involucrados.

El Gobierno Nacional, que ya había tenido gestos y mensajes de apoyo a Estudiantes, volvió a aparecer en la disputa, con dos funcionarios realizando posteos en la red social X: el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich, la primera en mostrar apoyo a Estudiantes de La Plata

La ministra de seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, se metió en la interna de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al expresar públicamente su apoyo a Juan Sebastián Verón y lanzar duras críticas contra el actual presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

“Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre”, escribió Bullrich en su cuenta de X (ex Twitter), al tomar posición en medio del debate abierto en el seno del fútbol argentino respecto del futuro institucional de la AFA y la Copa a Rosario Central.

La funcionaria, que asumirá su banca en el Senado a partir del 10 de diciembre, agregó: “Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios”.

En su mensaje, Bullrich cerró con una frase de fuerte tono simbólico: “La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”. La cita hace referencia al famoso discurso de Diego Armando Maradona en su partido despedida.

Javier Milei y la sutil referencia al Pincha

El presidente de la Nación, Javier Milei, no fue directo al hueso en su cuenta de X, pero posteó una imagen sutil en la que demostró su apoyo a Estudiantes de La Plata. En la foto, se ve abrazados a Carlos Salvador Bilardo y a Osvaldo Zubeldía, dos de las grandes glorias en la historia Pincharrata.

Hace unos días, cuando el mandatario recibió en la Casa Rosada al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, lo hizo con un detalle llamativo: detrás suyo se podía ver una camiseta de Estudiantes de La Plata sobre el sillón de Rivadavia.

Otro gesto que puede considerarse de apoyo -aunque también puede ser un conflicto de agenda- es que el presidente Milei decidió suspender su viaje a Estados Unidos del 5 de diciembre. En Washington en esa fecha se realizará el sorteo del Mundial 2026, en el que estarán presentes las autoridades de la AFA.