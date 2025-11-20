Cambios en el Gobierno: Renaper y Deportes quedan bajo la órbita de Diego Santilli

Tras la reestructuración en el Gabinete que le daba más poder al jefe de ministros, un nuevo decreto modificó la Ley de Ministerios y asignó nuevas competencias.

Milei firmó el DNU que traspasa las competencias entre ministerios y devuelve órbitas a Diego Santilli.

Este jueves, el presidente Javier Milei ordenó a través del Boletín Oficial la devolución del Registro Nacional de las Personas ( RENAPER ) y la Secretaría de Deportes al ámbito del Ministerio del Interior a cargo de Diego Santilli .

Esta decisión se enmarca dentro de la reorganización del Gabinete Nacional . La semana pasada se había realizado el traspaso de ambos organismos a la órbita del jefe de Gabinete Manuel Adorni, aunque ahora se dio marcha atrás esta transferencia.

Desde el gobierno atribuyeron esas modificaciones iniciales a "un error", en medio de la reorganización del organigrama. A través del decreto 825/2025 publicado en el Boletín Oficial, se oficializó el nuevo traspaso del RENAPER y Deportes a la órbita original.

nuevo gabinete gobierno nacional Se realizó una reorganización en el gobierno y ahora Adorni suma más poder en el manejo de la comunicación oficial.

Bajo que órbita se encuentra cada secretaría tras los cambios

A cargo del ministro Santilli también quedarán la interlocución formal con el Poder Legislativo y la conducción integral de la política deportiva nacional, abarcando alto rendimiento, deporte amateur y recreación.

Estos acuerdos quedaron asentados tras varias reuniones de equipos, donde se definió que la administración libertaria avance en la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que encabeza Daniel Scioli, y en la repartija de las estructuras.

El texto oficial también actualiza las funciones del Ministerio de Seguridad Nacional, que mantendrá bajo su órbita la Dirección Nacional de Migraciones, los controles fronterizos, la seguridad aeroportuaria y la coordinación de políticas en materia criminal, fuerzas policiales, inteligencia y manejo del fuego.

scioli adorni santilli

De esta forma, el secretario Daniel Scioli seguirá bajo la órbita del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y quedará a cargo de las áreas de Turismo y Ambiente. Asimismo Adorni se quedará con el control formal de la secretaría de Comunicación y Medios, que cuenta con el control de APE S.A.U, Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina.

Otros cambios que establece el Gobierno Nacional en el decreto

Asimismo, la norma redefine atribuciones vinculadas al turismo en la estructura del Estado: ajusta incisos del artículo 16 de la Ley de Ministerios y mantiene la coordinación internacional en esa materia en conjunto con Cancillería.

El DNU establece que los cambios entran en vigencia desde su publicación y deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, tal como dispone la Ley 26.122.

javier milei firma

Por el momento, según adelantó TN, desde el gobierno libertario reconocen que puede haber una nueva reestructuración del gabinete luego de que se formalice la salida de Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa)con el recambio legislativo del 10 de diciembre. Alejandra Monteoliva será la sucesora de la senadora electa y hay una puja por los sucesores de la segunda cartera.