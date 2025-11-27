Carlos Tevez habló sobre Riquelme y la dirigencia de Boca: "No tengo relación con ellos"

El actual entrenador de Talleres dio su opinión sobre la presidencia del ídolo Xeneize, tras la eliminación de su equipo en La Bombonera.

Carlos Tevez , ídolo de Boca y actual entrenador de Talleres, brindó una entrevista en el programa Tarde o Temprano y dejó interesantes declaraciones sobre varios temas, incluida una opinión medida sobre la dirigencia del Xeneize y la presidencia de Juan Román Riquelme .

“Riquelme tiene su manera de manejar el club; nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal” declaró el Apache y aseguró “No soy ni pro ni contra de una dirigencia, conmigo se han portado bien, pero no tengo relación con ellos” .

Ambos ídolos Xeneizes han tenido cruces en el pasado, sobre todo cuando Tevez era capitán de Boca y Riquelme ya estaba retirado del fútbol. Por eso también decidió ser medido y aclaró que "cada vez que acoto algo de Román es un problema, entonces prefiero no hablar" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/equipoatodoboca/status/1994132598864662619?s=20&partner=&hide_thread=false “Riquelme tiene su manera de manejar el club; nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal”



“No soy ni pro ni contra de una dirigencia, conmigo se han portado bien, pero no tengo relación con ellos”



Carlos Tévez en El Trece pic.twitter.com/4VV7A5nB78 — A Todo Boca (@equipoatodoboca) November 27, 2025

Además, Carlitos contó sus sensaciones sobre el duelo de octavos de final entre Boca y Talleres y lo que sintió al enfrentar al Xeneize: ""Jugar contra Boca genera sensaciones muy raras, porque le querés ganar al equipo del que sos hincha y en el que viviste toda la vida como futbolista".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FutbolDigitalok/status/1994143294557991136?s=20&partner=&hide_thread=false "Jugar contra Boca genera sensaciones muy raras, porque le querés ganar al equipo del que sos hincha y en el que viviste toda la vida como futbolista"



Carlos Tévez en Tarde o Temprano pic.twitter.com/thJrTjvMAH — FÚTBOL DIGITAL (@FutbolDigitalok) November 27, 2025

El Apache también opino sobre sus posibilidades de ser el entrenador de Boca en un futuro: "Sí, uno siempre sueña, pero esos momentos te llegan en los momentos justos. No hay que ni buscarlos ni esperarlos".

La curiosa evasiva de Tevez al ser consultado sobre la polémica con la AFA

Cuando se le consultó al actual entrenador de Talleres sobre su mirada acerca del conflicto que comenzó entre la AFA y Estudiantes por el título otorgado a Rosario Central, Tevez fue evasivo y comentó: "No tengo mirada, prefiero ni mirar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/1994179122021433840?s=20&partner=&hide_thread=false “¿Mi mirada sobre la conducción de la AFA y el título para Rosario Central? No tengo mirada. Prefiero ni mirar. Je”.



Firma: Carlos Tévez, en @eltreceoficial. pic.twitter.com/CsxX68QtGj — JS (@juegosimple__) November 27, 2025

Esta respuesta llama la atención porque el Apache siempre fue muy abierto en sus opiniones y críticas. Su club actual, Talleres, tuvo un fuerte conflicto con la entidad madre del fútbol argentino, que terminó con una conferencia de su presidente pidiendo disculpas a la AFA.

Carlos Tevez vs Pablo Toviggino: un pasado caliente

Tevez siempre fue un personaje polémico al no callarse muchas críticas y pensamientos contra otros personajes del fútbol. Cuando todavía era entrenador de Independiente, Carlitos tuvo un fuerte cruce con el tesorero de AFA, Pablo Toviggino.

El conflicto se dio luego de unas fuertes declaraciones de Tevez contra el árbitro Pablo Dóvalo, después de un partido ante Barracas Central: "Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1765351884112470360?s=20&partner=&hide_thread=false "YA SABÍAMOS QUE JUGÁBAMOS CONTRA 14. PABLO (DÓVALO) CON BARRACAS YA TIENE ANTECEDENTES"



Carlos Tevez explotó en la conferencia de prensa luego del polémico empate de Independiente contra el Guapo. pic.twitter.com/z4ynWemZhv — TyC Sports (@TyCSports) March 6, 2024

El árbitro decidió llevar a la justicia al por entonces entrenador del Rojo. Pero Toviggino decidió cruzarlo por redes sociales, con un posteo en X: "Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica".