Salió el fallo del partido que no se jugó entre Alianza y San Patricio del Chañar

El Consejo Federal emitió el fallo del encuentro que no se disputó y se terminaron de definir los cruces de playoff de la región.

El Consejo Federal le dio por ganado el partido a San Patricio del Chañar por sobre Alianza, tras la polémica en la última fecha.

Alianza de Cutral Co debía visitar a San Patricio del Chañar en la última fecha de la fase de grupos del Regional Amateur, pero el partido no se disputó ya que el equipo visitante denunció amenazas de la parcialidad local y decidió no presentarse al encuentro .

Alianza presentó las pruebas en el Consejo Federal y radicó una denuncia en la comisaría Nº13 del Chañar, alegando que un grupo de personas no les permitió ingresar al vestuario visitante y los amenazó.

n cuanto al escrito del Tribunal estableció la derrota de Alianza en primera instancia “por no presentarse a las órdenes del árbitro” . De esta manera la victoria del Santo quedó asentada por la ventaja mínima.

Alianza a su vez fue sancionada en el tercer punto del informe con una multa económica que equivale a 575 entradas, hoy con un valor de $15.000, elevándose el número final a $8.625.000.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegoepais/status/1994170823045713963?s=20&partner=&hide_thread=false Sanciones del Regional Amateur



- Clasificó San Patricio y jugará vs Cruz del Sur de Bariloche.



- Famailla, que no quiso seguir jugando, no podrá participar del próximo Regional Amateur @InteriorFut @torneo_regional pic.twitter.com/ihn4zLwdne — Diego Esteban Pais (@diegoepais) November 27, 2025

Durante la tarde de este jueves, se conoció la resolución que le otorgó los puntos a San Patricio. Esto cambió la tabla de posiciones del grupo y con ello la eliminación de Patagonia que venció a Unión Alem Progresita y estuvo cuatro días con la incertidumbre sobre la clasificación a la próxima ronda.

El Santo había quedado tercero con seis puntos y sin jugar el último encuentro de la fase inicial, Patagonia con su victoria había alcanzado los 9 puntos quedando como escolta. Con la decisión del tribunal San Patricio superó por diferencia de gol a los capitalinos desplazándolos del segundo puesto. Alianza, no tuvo mayores inconvenientes, ya estaba clasificado como líder de la zona. En la siguiente etapa jugará vs Cruz del Sur de Bariloche.

Es la primera vez que el equipo pasa a esta fase en sus participaciones en la competencia. El primer partido frente a Cruz del Sur será este domingo 30 de Noviembre en el estadio Municipal "José Antonio Jalil" de San Carlos de Bariloche.

san patricio 1

El comunicado en redes de Alianza tras el partido no jugado

Alianza publicó en su cuenta de Facebook la postura del club ante la situación.

"Informamos a todos que luego de los lamentables hechos sucedidos esta tarde en cancha de San Patricio del Chañar donde nuestro plantel fue fuertemente amenazado, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, tomaron la decisión de NO jugar el partido correspondiente a la 6ta fecha del Torneo Regional Amateur!!!!

Lamentamos profundamente que sucedan este tipo de situaciones!!!

Tanto jugadores, cuerpo técnico y toda la delegación que viajo se encuentran bien! Y ya están volviendo para Cutral Có".

La respuesta de San Patricio

A través de su Facebook, el Santo también hizo su descargo.

"Informamos: De acuerdo a las muchas versiones que andan circulando en las redes, que el Club Alianza de Cutral - Co, no quiso ingresar a los vestuario del club san patricio cuando los mismos estaba siendo limpiados después del partido de Reserva!! Alegan amenazas cuando están todas las condiciones dadas para que se jugará el partido, desde el aspecto de seguridad con la policía ya confirmada y ya pagada, como se muestra en el las fotos!! Inmediatamente el plantel de Alianza se fue a una comisaría y en ningún momento ingresaron a los vestuarios con el ánimo de jugar el partido!! El club Alianza ya había tomado la decisión de no jugar este partido desde antes de ingresar a San Patricio del Chañar!! Esperamos la resolución arbitral..."