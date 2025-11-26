Alianza de Cutral Co y la polémica sobre el partido que no se jugó con San Patricio

El último domingo el Regional Amateur debía completar la fase de grupos, pero hubo un partido que no se jugó en la zona 7 y se espera resolución del Consejo Federal. Alianza de Cutral Co no se presentó en el horario pautado denunciando amenazas de la parcialidad de San Patricio.

“No fue nada cómodo, te duele que pasen estas cosas en el futbol, duele mucho porque fuimos a jugar a la pelota, no fuimos a otra cosa. Es doloroso porque ensucian el futbol, uno lo lamenta. Jugar al futbol bajo amenaza no se puede, tenemos que terminar con la violencia en el futbol”, dijo a LMNeuquén Fabián Vega, presidente del Gallo a LM.

La comitiva del Alianza llegó a San Patricio, pero no ingresaron al vestuario luego de recibir una serie de amenazas por un grupo de personas en las afueras del estadio.

fabián vega presidente alianza

Qué dice la denuncia

En primera instancia, los jugadores fueron los increpados y luego el cuerpo técnico. “Primero y principal fueron ellos los que nos atacaron a nosotros, nosotros fuimos a jugar un partido de futbol y no nos dejaron entrar al vestuario, estuvieron insultándonos y diciéndonos un montón de cosas”, mencionó.

Ante esta situación, se radicó una denuncia formal en la comisaría 13 de la ciudad y se elevó otra al Consejo Federal para que el ente decida lo que sucederá con el encuentro y los puntos. “Hicimos una denuncia policial y fuimos al Consejo Federal a relatar todos los hechos de violencia que pasaron ese día. Es muy feo que te amenacen cuando querés ingresar, que no te dejen y decir las barbaridades que se dijeron”, relató.

El Gallo llegó a la sexta fecha líder y clasificado con 15 puntos, el Santo, tercero con 6 y con chances de meterse como segundo en caso de obtener una victoria. “Esta semana se va a saber lo que va a dictaminar el Consejo. Nosotros enviamos todas las pruebas correspondientes de lo que sucedió el fin de semana. Se envió el mismo día, llegamos a Cutral Co y mandamos todo”, aseguró Vega.

amenazas alianza san patricio 2

Ante la suspensión y la espera de la resolución, el otro club que está pendiente de esta situación es Patagonia que ganó su partido y quedó escolta con 9. “Nosotros no tenemos problemas en jugarlo, se pagó el transporte, la comida de los chicos, fuimos con toda la delegación a afrontar un partido, no una guerra. No tenemos problemas en jugarlo si el Consejo Federal lo pide, se jugará”, afirmó.

Otro de los puntos que alega Alianza respecto a no disputar el encuentro tiene que ver con la seguridad, ya que entienden que la cantidad de efectivos policiales era menor a la requerida. “Había siete policías solamente, siempre van cuatro con la terna, con siete no podes afrontar un partido decisivo, es nuestro criterio. Nosotros jugamos contra Pacifico (en Lifune) y tenemos doce policías más el jefe de seguridad, y los policías que están afuera”, explicó.

En la primera vuelta de la fase inicial, hubo agresiones físicas entre parte de la parcialidad del Gallo y los jugadores de San Patricio. “En el problema que hubo, en las imágenes yo soy el que está, tratando de que no tiren objetos y siempre tratando de cuidarlos a ellos, tratando de bajar a la gente del alambrado”, recordó.

Desde aquella “pica” las cosas no quedaron bien para algunos y en el partido de vuelta lo advirtieron en la previa. “En el informe arbitral de ese partido varios jugadores de ellos fueron sancionados y de nosotros ninguno porque estaban conteniendo a los jugadores, pero nunca un quilombo, nunca un problema”, apuntó.

Se espera en estas horas decisión del Consejo Federal sobre el duelo y los puntos. El más perjudicado desde los números es el Santo, que tenia chances de sumar y pelearle el segundo puesto del grupo a Patagonia. “No queremos que pase más esto, tampoco queremos que haya más conflicto ni nada con San Patricio del Chañar. Ojalá que recapaciten también de pedir disculpas, eso mancha al fútbol. Estas cosas no tienen que pasar, vamos a ver qué dice lo que me dice el Consejo Federal”, concluyó Vega.