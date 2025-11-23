Grave: Alianza de Cutral Co denunció amenazas en El Chañar y no jugó contra San Patricio

El partido entre el Gallo y el Santo no se disputó, ya que los visitantes denunciaron amenazas cuando quisieron entrar al vestuario.

Triste jornada para el fútbol de la zona. Alianza de Cutral Co debía visitar a San Patricio en El Chañar en la última fecha de la fase de grupos del Regional Amateur, pero el partido nunca se jugó.

La delegación del Gallo denunció amenazas por parte de la gente local en la previa del encuentro y resolvieron no presentarse a jugar, en una decisión que pocas veces se ha dado.

Según contaron desde Alianza , un grupo de personas no les permitió ingresar al vestuario visitante y los amenazó, en lo que habría sido un intento de amedrentarlos.

San Patricio necesitaba ganar para seguir con vida en el torneo, mientras que el Gallo está clasificado como ganador de su grupo.

Además de no disputar el encuentro, realizaron la denuncia en la comisaría N°13 del Chañar.

comisaría san patricio Foto: 299deportes

La versión de los anfitriones es totalmente opuesta, negaron las acusaciones e incluso afirmaron recibir peores tratos cuando a ellos les toca visitar Cutral Co.

Ahora habrá que esperar el fallo del Consejo Federal, que a través de su Tribunal de Disciplina deberá resolver la situación con los argumentos que tenga.

El comunicado en redes

Alianza publicó en su cuenta de facebook la postura del club ante la situación.

"Informamos a todos que luego de los lamentables hechos sucedidos esta tarde en cancha de San Patricio del Chañar donde nuestro plantel fue fuertemente amenazado, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, tomaron la decisión de NO jugar el partido correspondiente a la 6ta fecha del Torneo Regional Amateur!!!!

Lamentamos profundamente que sucedan este tipo de situaciones!!!

Tanto jugadores, cuerpo técnico y toda la delegación que viajo se encuentran bien! Y ya estan volviendo para Cutral Có".

La respuesta de San Patricio

A través de su facebook, el Santo también hizo su descargo.

"Informamos: De acuerdo a las muchas versiones que andan circulando en las redes, que el Club Alianza de Cutral - co, no quiso ingresar a los vestuario del club san patricio cuando los mismos estaba siendo limpiados después del partido de Reserva!! Alegan amenazas cuando están todas las condiciones dadas para que se jugará el partido, desde el aspecto de seguridad con la policía ya confirmada y ya pagada, como se muestra en el las fotos!! Inmediatamente el plantel de Alianza se fue a una comisaría y en ningún momento ingresaron a los vestuarios con el ánimo de jugar el partido!! El club Alianza ya había tomado la decisión de no jugar este partido desde antes de ingresar a San Patricio del Chañar!! Esperamos la resolución arbitral..."