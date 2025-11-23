La bronca de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Las Vegas: "Fue un desastre el auto"

El piloto argentino estalló luego de otra noche complicada en Estados Unidos: un toque en el inicio de la carrera afectó directamente a su monoplaza.

Franco Colapinto tuvo una noche para el olvido en el Gran Premio de Las Vegas, donde terminó 15º y se mostró visiblemente disgustado por el rendimiento de su Alpine, afectado desde la largada por un toque derivado del impacto que protagonizó Gabriel Bortoleto . El golpe inicial, según admitió el propio piloto argentino, pudo haber complicado aún más a un auto que ya suele ser difícil de manejar y que esta vez respondió todavía peor.

Con el monoplaza visiblemente dañado y sin ritmo, el corredor bonaerense atravesó una carrera frustrante en la que jamás encontró velocidad ni estabilidad. El malestar del ex Williams se hizo evidente apenas bajó del vehículo , cuando se dirigió a la zona mixta para dialogar con la prensa. Allí lo sorprendió un momento tan insólito como incómodo: una ráfaga de fuegos artificiales lanzada por los organizadores interrumpió de manera abrupta las entrevistas y ensordeció por completo a todos los presentes.

La detonación, que iluminó la ciudad de Las Vegas, se extendió durante varios minutos e impidió que los periodistas pudieran escuchar las declaraciones. Por ello, el pichón de crack de 22 años no escondió su fastidio. "No te escucho nada, boludo" , lanzó molesto ante los micrófonos. Acto seguido, cuestionó la decisión de lanzar pirotecnia tan de noche: "Hay perros, los animales. Son las 10. Se creen que es Navidad. Sabés lo que valen los fuegos artificiales. La guita que se gastan en esa pelotudez ", disparó.

Cuando el estruendo finalmente cesó, pudo concentrarse en analizar su desempeño. Sin rodeos, describió la carrera como un suplicio técnico desde la primera vuelta: "Fue una carrera frustrante. Fui muy lento, tuve cero grip. No se podía doblar el volante, que se corría toda la parte de atrás. No sé si es todo de los daños que tenía o qué, pero la verdad es que fue un desastre hoy el auto", evaluó con crudeza.

La explicación de Franco Colapinto sobre el flojo rendimiento de su Alpine

Lo cierto es que a lo largo del domingo -la contienda comenzó a la 1 de la mañana, hora argentina-, Colapinto batalló sin éxito para mantener la estabilidad del Alpine, afectado por una pérdida de adherencia que le impidió ejecutar cualquier maniobra con confianza. El representante albiceleste amplió su diagnóstico al dialogar con ESPN, donde dio más detalles sobre la falta de tracción que condicionó su rendimiento: "Tenía cero grip toda la carrera atrás, no podía acelerar, no podía doblar con freno".

Además, añadió: "Cada vez que trataba de cargar la rueda trasera, se movía", explicó. Sin embargo, indicó que gran parte de los inconvenientes podrían haber estado vinculados al daño sufrido en los primeros metros: "No sé cuántos puntos fueron, pero por lo que escuché tampoco era para sentirlo tan mal al auto", afirmó, dejando abierta la posibilidad de un problema mayor en el setup o en la puesta a punto general

La velada, por supuesto, cerró del mismo modo en que se había desarrollado: con mucha frustración. Franco aseguró que no encontró aspectos positivos y exhibió su decepción tanto con el rendimiento como con las circunstancias externas que marcaron la jornada. Su conclusión fue tan directa como sincera: "Una carrera mala. Muy mala. Íbamos despacio, nada muy positivo". Lo cierto es que se vio favorecido por la descalificación de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, por una infracción técnica, que lo hizo escalar dos posiciones.