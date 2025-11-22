La FIA sancionó a Alpine tras una irregularidad en el auto de Franco Colapinto

La decisión no afectaría el orden de largada del argentino para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que se correrá en la madrugada del domingo.

La escudería francesa Alpine deberá pagar una multa de 5 mil euros luego de que se detectara una presunta infracción vinculada al auto del piloto argentino Franco Colapinto , quien finalizó en la 15ª posición después de avanzar con solidez a la Q2 en una sesión marcada por condiciones de pista extremadamente complicadas.

Minutos después de concluir la clasificación, la FIA informó que el coche del joven piloto había sido puesto bajo revisión por un posible incumplimiento de los Artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.

El punto en cuestión estaba relacionado con el uso de un juego de neumáticos que ya figuraba como devuelto electrónicamente después de la tercera práctica libre, lo que abrió la puerta a un análisis detallado por parte del organismo.

Según quedó asentado en el Documento 23, elaborado por el Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, la tercera práctica libre había sido declarada en condición de mojado por el Director de Carrera. En esos casos, el reglamento indica que uno de los sets de neumáticos intermedios debe devolverse de manera electrónica no más tarde de dos horas después del final de la sesión.

Aunque Alpine cumplió con la devolución física de los compuestos, el equipo no registró correctamente la operación en el sistema, lo que constituye una infracción administrativa.

La FIA le carga a Franco con una multa de €5000.



Lo que dice el documento es que Alpine se olvidó de registrar, por sistema, la devolución de los neumáticos. Solo los entregaron en físico.



No afecta en nada la qualy de Franco. pic.twitter.com/kGqhfEk3C0 — Alpinito (@SoyAlpinito) November 22, 2025

La FIA explicó que “aunque los neumáticos fueron devueltos físicamente, sigue existiendo la responsabilidad de registrar electrónicamente su devolución ante la Federación, y esto no se hizo”. Ese error desencadenó la apertura del expediente y la posterior resolución de los comisarios.

Finalmente, los jueces deportivos determinaron aplicar una multa de 5.000 euros al equipo francés, dejando en claro que la irregularidad no afectó el rendimiento en pista ni proporcionó ventajas competitivas.

Se queda igual la parrilla sin sanciones para Carlos Sainz o los pilotos de Mercedes, solo una multa para Alpine por no regresar electrónicamente un set de neumáticos de Franco Colapinto después de la PL3, aunque lo hubieran hecho físicamente. #f1

Por ese motivo, Franco Colapinto conservará su 15º lugar en la parrilla de salida para la carrera del sábado por la noche, en el espectacular trazado urbano montado en Las Vegas.

Un Gran Premio clave para el campeonato de la Fórmula 1

La carrera del Gran Premio de Las Vegas de este domingo a la madrugada será clave para la lucha por el título, ya que luego quedarán solo dos fechas por delante.

La primera edición del Gran Premio de Las Vegas se llevó a cabo en 1981, en el circuito de Caesars Palace, aunque solo se disputó una vez más en dicho trazado. Dicha ciudad volvió a la Fórmula 1 recién en el 2023, ya como circuito callejero, y el ganador en su retorno fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El último ganador del Gran Premio de Las Vegas fue el británico George Russell, de Mercedes, aunque el destacado de dicha carrera fue Verstappen ya que aquel fin de semana se pudo asegurar su cuarto campeonato de pilotos.