Fórmula 1: Franco Colapinto superó el corte de la Q1 en Las Vegas bajo la lluvia y largará 15º

Pese a las condiciones extremas por la pista mojada, el piloto de Alpine logró pasar a la Q2. Lando Norris se quedó con la pole.

El piloto argentino Franco Colapinto logró un resultado positivo en la prueba de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 , asegurando el 15º puesto desde donde largará la carrera.

Colapinto, quien compite con la escudería Alpine , consiguió meterse en la Q2 en una sesión que se disputó bajo condiciones de pista mojada debido a la lluvia. El joven argentino logró pasar el primer corte de la clasificación (Q1) tras ubicarse en el puesto 11º.

A pesar de que el trazado urbano de Las Vegas presentó un desafío importante por el clima inusual, Colapinto se sobrepuso a las condiciones de bajo agarre que complicaron a varios pilotos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1992121006669046226&partner=&hide_thread=false Gutting for @FranColapinto not to make Q3 but it wasn't meant to be with the challenging conditions



Plenty of learnings to take forward for tomorrow pic.twitter.com/uciyeKR7KA — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 22, 2025

Finalmente, el tiempo marcado por el argentino en la Q2 lo dejó en el puesto 15º de la parrilla de salida. Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, tuvo un rendimiento superior bajo la lluvia, logrando avanzar hasta la Q3 y finalizando en la 10ª posición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1992107273175392314&partner=&hide_thread=false P10 and P15 in a wet Qualifying pic.twitter.com/fJ7Vwn54No — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 22, 2025

En la lucha por la cima, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la pole position del Gran Premio de Las Vegas. El líder del campeonato, Max Verstappen (Red Bull), partirá desde el segundo lugar, acompañado en las primeras filas por Carlos Sainz (Williams) y George Russell (Mercedes).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992097914303447129&partner=&hide_thread=false LANDO ON POLE POSITION IN VEGAS!



It's a mega lap from the championship leader in hugely tricky conditions #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QgPWdcCNby — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Así quedó la grilla completa para el Gran Premio de Las Vegas que se correrá desde la 1 de la mañana del domingo, hora Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992103248375714144&partner=&hide_thread=false Shocks and surprises all the way through the field!



This is how the grid will line up tomorrow in Las Vegas #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/3IJNrRNMUk — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Un Gran Premio clave para el campeonato de la Fórmula 1

La carrera del Gran Premio de Las Vegas de este domingo a la madrugada será clave para la lucha por el título, ya que luego quedarán solo dos fechas por delante.

La primera edición del Gran Premio de Las Vegas se llevó a cabo en 1981, en el circuito de Caesars Palace, aunque solo se disputó una vez más en dicho trazado. Dicha ciudad volvió a la Fórmula 1 recién en el 2023, ya como circuito callejero, y el ganador en su retorno fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992100976459940084&partner=&hide_thread=false Your top-three from an entertaining Las Vegas Quali!



1. Norris

2. Verstappen

3. Sainz #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/TmycZ7awpj — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

El último ganador del Gran Premio de Las Vegas fue el británico George Russell, de Mercedes, aunque el destacado de dicha carrera fue Verstappen ya que aquel fin de semana se pudo asegurar su cuarto campeonato de pilotos.

Así está la pelea por el título

Este Gran Premio, que será clave porque llega en un momento definitorio del campeonato, se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas, que cuenta con una extensión de 6,201 kilómetros y 17 curvas.

La lucha por el título es muy diferente esta temporada, ya que Verstappen no tiene el dominio de los últimos años con su Red Bull y la consagración parece imposible a esta altura de la temporada. Esto se debe a que el líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), le saca 49 puntos con solo 83 por disputar. Además, en la segunda posición está el australiano Oscar Piastri, también de McLaren, a solo 24 unidades de Norris.

El último contendiente al título es el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), que está obligado a ganar todo lo que queda por delante y a esperar que Norris no sume tantos puntos porque ya está a 49 del británico con solo 83 por disputar.

1- Lando Norris (McLaren): 390.

2- Oscar Piastri (McLaren): 366.

3- Max Verstappen (Red Bull): 341.