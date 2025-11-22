Fórmula 1: Franco Colapinto superó el corte de la Q1 en Las Vegas bajo la lluvia y largará 15º
Pese a las condiciones extremas por la pista mojada, el piloto de Alpine logró pasar a la Q2. Lando Norris se quedó con la pole.
El piloto argentino Franco Colapinto logró un resultado positivo en la prueba de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, asegurando el 15º puesto desde donde largará la carrera.
Colapinto, quien compite con la escudería Alpine, consiguió meterse en la Q2 en una sesión que se disputó bajo condiciones de pista mojada debido a la lluvia. El joven argentino logró pasar el primer corte de la clasificación (Q1) tras ubicarse en el puesto 11º.
A pesar de que el trazado urbano de Las Vegas presentó un desafío importante por el clima inusual, Colapinto se sobrepuso a las condiciones de bajo agarre que complicaron a varios pilotos.
Finalmente, el tiempo marcado por el argentino en la Q2 lo dejó en el puesto 15º de la parrilla de salida. Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, tuvo un rendimiento superior bajo la lluvia, logrando avanzar hasta la Q3 y finalizando en la 10ª posición.
En la lucha por la cima, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la pole position del Gran Premio de Las Vegas. El líder del campeonato, Max Verstappen (Red Bull), partirá desde el segundo lugar, acompañado en las primeras filas por Carlos Sainz (Williams) y George Russell (Mercedes).
Así quedó la grilla completa para el Gran Premio de Las Vegas que se correrá desde la 1 de la mañana del domingo, hora Argentina.
Un Gran Premio clave para el campeonato de la Fórmula 1
La carrera del Gran Premio de Las Vegas de este domingo a la madrugada será clave para la lucha por el título, ya que luego quedarán solo dos fechas por delante.
La primera edición del Gran Premio de Las Vegas se llevó a cabo en 1981, en el circuito de Caesars Palace, aunque solo se disputó una vez más en dicho trazado. Dicha ciudad volvió a la Fórmula 1 recién en el 2023, ya como circuito callejero, y el ganador en su retorno fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
El último ganador del Gran Premio de Las Vegas fue el británico George Russell, de Mercedes, aunque el destacado de dicha carrera fue Verstappen ya que aquel fin de semana se pudo asegurar su cuarto campeonato de pilotos.
Así está la pelea por el título
Este Gran Premio, que será clave porque llega en un momento definitorio del campeonato, se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas, que cuenta con una extensión de 6,201 kilómetros y 17 curvas.
La lucha por el título es muy diferente esta temporada, ya que Verstappen no tiene el dominio de los últimos años con su Red Bull y la consagración parece imposible a esta altura de la temporada. Esto se debe a que el líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), le saca 49 puntos con solo 83 por disputar. Además, en la segunda posición está el australiano Oscar Piastri, también de McLaren, a solo 24 unidades de Norris.
El último contendiente al título es el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), que está obligado a ganar todo lo que queda por delante y a esperar que Norris no sume tantos puntos porque ya está a 49 del británico con solo 83 por disputar.
1- Lando Norris (McLaren): 390.
2- Oscar Piastri (McLaren): 366.
3- Max Verstappen (Red Bull): 341.
