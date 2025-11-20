Lance Stroll defenestró a Colapinto y estalló el enfrentamiento: "Debería concentrarse para tratar de sumar puntos"

El piloto canadiense no ocultó su enojo con el piloto de Alpine y lanzó fuertes palabras en la previa al GP de Las Vegas.

Lance Stroll le sumó un nuevo capítulo a la historia con el piloto Franco Colapinto luego de que este esboce sus críticas al piloto de Aston Martin tras el Gran Premio de Brasil donde tuvo un incidente con el piloto brasileño Gabriel Bortoleto. Este miércoles en la previa al GP de Las Vegas el piloto canadiense no se guardó nada y defenestró al argentino.

"Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio, y mandó a Gabi contra el muro", había dicho Colapinto junto a la afirmació "es lo que hace cada vez."

A horas de iniciar el GP, Stroll habló con la prensa y no dudó un segundo en cruzar los dichos del piloto de Alpine: "Escuché sobre eso. No sé. Tal vez está frustrado y enojado con la vida. No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte", dijo a los medios periodísticos.

Stroll

Ante esto, la prensa le afirmó que aún no sumó unidades en el campeonato. Ante esto Stroll apuntó: "Tiene cero puntos. No sé. Probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año", y luego agregó: "No sé. No sorprende. Tal vez está frustrado con su temporada y no donde quiere estar".

"Necesita hablar de otras cosas que son irrelevantes. Mi consejo para él es que trate de concentrarse en lo suyo y quizá sumar un punto este año", cerró.

Franco Colapinto disputa el Gran Premio de Las Vegas: horarios y cómo verlo

El Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la 22ª fecha del campeonato de Fórmula 1, se llevará a cabo este fin de semana y contará con la presencia del piloto argentino Franco Colapinto (Alpine).

La actividad en el Circuito Callejero de Las Vegas comenzará el jueves por la noche, ya que la primera práctica libre se disputará entre las 21:30 y las 22:30 (hora de Argentina). Solo unas horas después, con la práctica libre 2 que está programada para la una de la madrugada del viernes.

La práctica libre 3 será el viernes por la noche, entre las 21:30 y las 22:30, al igual que el día anterior. Durante dicha sesión, los pilotos tendrán sus últimos giros para poner sus monoplazas a punto de cara a la clasificación, que será el sábado a la una de la madrugada.

Franco Colapinto

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Las Vegas será el domingo a la una de la madrugada y será clave para la lucha por el título, ya que luego quedarán solo dos fechas por delante.

La primera edición del Gran Premio de Las Vegas se llevó a cabo en 1981, en el circuito de Caesars Palace, aunque solo se disputó una vez más en dicho trazado. Dicha ciudad volvió a la Fórmula 1 recién en el 2023, ya como circuito callejero, y el ganador en su retorno fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El último ganador del Gran Premio de Las Vegas fue el británico George Russell, de Mercedes, aunque el destacado de dicha carrera fue Verstappen ya que aquel fin de semana se pudo asegurar su cuarto campeonato de pilotos.

Así está la pelea por el título

Este Gran Premio, que será clave ya que llega en un momento definitorio del campeonato, se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas, que cuenta con una extensión de 6,201 kilómetros y 17 curvas.

La lucha por el título es muy diferente esta temporada, ya que Verstappen no tiene el dominio de los últimos años con su Red Bull y la consagración parece imposible a esta altura de la temporada. Esto se debe a que el líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), le saca 49 puntos con solo 83 por disputar. Además, en la segunda posición está el australiano Oscar Piastri, también de McLaren, a solo 24 unidades de Norris.

franco colapinto formula 1 las vegas

El último contendiente al título es el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), que está obligado a ganar todo lo que queda por delante y a esperar que Norris no sume tantos puntos porque ya está a 49 del británico con solo 83 por disputar.

1- Lando Norris (McLaren): 390.

2- Oscar Piastri (McLaren): 366.

3- Max Verstappen (Red Bull): 341.

Los horarios del GP de Las Vegas

Jueves 20 de noviembre:

Práctica libre 1 de 21:30 a 22:30

Viernes 21 de noviembre:

Práctica libre 2 de 1 a 2 AM

Práctica libre 3 de 21:30 a 22:30

Sábado 22 de noviembre:

Clasificación a la 1 AM

Domingo 23 de noviembre: