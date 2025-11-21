La palabra de Colapinto tras las practicas libres en Las Vegas: "Nunca me he sentido cómodo con el coche"

El piloto de Alpine habló sobre las sensaciones que le dejaron las primeras dos prácticas con el monoplaza. Cuándo volverá a correr.

Franco Colapinto tuvo este jueves las primeras dos prácticas libres de tres en el Gran Premio de Las Vegas , Estados Unidos para empezar a tener referencia del auto de cara a la clasificación y la carrera final que tendrá lugar el domingo. Las sensaciones no fueron buenas luego de los problemas que tuvo en el GP de Brasil.

Luego de cerrar las libres 1 en el puesto 20° y mejorar levemente en la segunda prueba para colocarse en el 16°, el piloto de Alpine expresó sus sensaciones ante la prensa: "No pude dar una vuelta con gomas blandas en todo el día, es lo negativo. Me siento incómodo con la goma media. Igualmente seguí teniendo los mismos problemas que en la fp1, donde el auto tenía muy poco grip atrás, estaba inmanejable, bastante complicado, y con la goma blanda fue todavía peor", soltó.

"En la fp2 mejoró pero seguimos teniendo los mismos problemas, solo que un poco menores. Fuimos encontrando un poco el camino, la diferencia es un poco más chica y eso es bueno, pero hay que trabajar", dijo sin cuidado.

En su relato contó: "Los problemas son parecidos a los que tenía en Brasil y no los estamos pudiendo solucionar por ahora. La diferencia más grande con Pierre está en el chasis, volvimos a la primera parte de la temporada en que me costaba más. Es medio incomprobable pero sí me siento diferente que en las últimas carreras y puede ser por eso".

Sobre el chasis agregó: "Lamentablemente con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Hay que laburar y entender un poco el por qué. Ojalá que en las próximas carreras vuelva el otro chasis".

Cómo son los horarios del GP

Jueves

21.30 FP1 (Puesto 20°)

Viernes

1 am FP2 (16°)

21.30 FP3

Sábado

1 am Clasificación

Domingo

1 am Carrera

Las duras palabras de Stroll antes de las prácticas: "Debería concentrarse para tratar de sumar puntos"

Lance Stroll le sumó un nuevo capítulo a la historia con el piloto Franco Colapinto luego de que este esboce sus críticas al piloto de Aston Martin tras el Gran Premio de Brasil donde tuvo un incidente con el piloto brasileño Gabriel Bortoleto. Este miércoles en la previa al GP de Las Vegas el piloto canadiense no se guardó nada y defenestró al argentino.

"Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio, y mandó a Gabi contra el muro", había dicho Colapinto junto a la afirmación "es lo que hace cada vez."

A horas de iniciar el GP, Stroll habló con la prensa y no dudó un segundo en cruzar los dichos del piloto de Alpine: "Escuché sobre eso. No sé. Tal vez está frustrado y enojado con la vida. No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte", dijo a los medios periodísticos.

Stroll-Colapinto-Portada

Ante esto, la prensa le afirmó que aún no sumó unidades en el campeonato. Ante esto Stroll apuntó: "Tiene cero puntos. No sé. Probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año", y luego agregó: "No sé. No sorprende. Tal vez está frustrado con su temporada y no donde quiere estar".

"Necesita hablar de otras cosas que son irrelevantes. Mi consejo para él es que trate de concentrarse en lo suyo y quizá sumar un punto este año", cerró.