Uno de los jefes en Alpine elogió a Colapinto tras el GP de Brasil y generó ilusión con un buen auto para 2026

Del GP de Brasil en adelante Franco Colapinto solo deberá enfocarse en tener un buen rendimietno debido a que la butaca para 2026 ya está asegurada en Alpine . No deberá lidiar con la incertidumbre de no saber cuál es su futuro en la Fórmula 1 por lo que será una sensación de soltura para el piloto a la hora de subirse al monoplaza.

En las últimas carreras logró emparejar, o incluso superar, a su compañero Pierre Gasly , lo que llamó la atención en el paddock y también internamente en el equipo. En las últimas horas el director del equipo Steve Nielsen se deshizo en elogios para Franco y se refirió a la participación en 2026.

"Ante todo, es una persona muy agradable para tener cerca. Es amable, abierto, honesto. Admite sus errores . Y creo que eso es realmente importante para cualquier piloto nuevo: ser abierto y trabajar con el equipo. Y Franco lo es ”, soltó el director.

Nielsen

Sumado a esto, dijo sobre su rendimiento: “Tuvo un comienzo difícil con nosotros. Creo que no mostró su verdadero nivel de inmediato. Tuvo unas cuantas carreras complicadas. Pero poco a poco fue alcanzando un nivel de rendimiento similar al de Pierre, que es una referencia conocida para nosotros. Y eso nos dio la confianza para mantenerlo”.

Por otra parte se refirió a la importancia que tiene la experiencia ganada con los procesos vividos en Williams y su actual escudería: “Había otros pilotos que podríamos haber elegido, pero ahora Franco tiene más de una temporada. Tiene disputadas veintipico de carreras ya, lo cual es importante. Cualquier piloto nuevo que llega comete errores bastante similares al principio, y Franco ya ha pasado por muchos de esos. Así que ahora puede concentrarse realmente en el rendimiento, en trabajar con el equipo y en sacar lo mejor de sí mismo”.

“Creo que Franco es una opción muy interesante para nosotros de cara al futuro. Y ojalá podamos darle un coche mucho mejor el año que viene para ver de verdad de lo que es capaz”, concluyó.

El particular mensaje del ex jefe de Colapinto sobre la hinchada argentina

James Vowles, jefe de equipo de Williams Racing, fue una de las personas importantes en el último período de Franco Colapinto como piloto de Fórmula 1 siendo quien le brindó plena confianza en la temporada 2024 para que se suba al monoplaza con el fin de reemplazar al estadounidense Logan Sargeant. En sus declaraciones se escucha como cuando un padre habla de su hijo cada vez que refiere al piloto.

Luego del Gran Premio que se corrió en el circuito de Interlagos, en Brasil, el "tio James", como lo apodaron los seguidores del bonaerense, volvió a hacerse eco del piloto. Pero principalmente le dedicó unas palabras a los fanáticos de Franco: "Colapinto tiene una cantidad impresionante de seguidores. Venir aquí, y no estoy exagerando, nos llevó media hora porque había cincuenta mil argentinos increíblemente apasionados y eso es lo que me gusta ver. El deporte goza de una salud que nunca ha tenido antes y Franco tiene una base enorme de seguidores".

Colapinto-Vowles- Mate-Portada

Luego en su relato le dedicó unas palabras para Franco. "Creo que lo logró por rendimiento y por lo que el deporte puede sacar de esto. Tiene un futuro brillante, y está en él que se lo ganó año a año". Ambos volverán a verse las caras en el próximo GP que será recibido por Estados Unidos, desde el 20 al 23 de noviembre, para luego darle paso a las últimas fechas (Qatar y Abu Dhabi).