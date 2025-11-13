Biguá e Independiente dan pelea en la Liga nacional femenina de básquet

Los equipos neuquinos tuvieron suerte dispar esta semana en el Ruca Che, ya que ganaron y perdieron con Lanús y Rocamora.

La primera experiencia de Biguá e Independiente de Neuquén en la Liga Nacional femenina de básquet tiene vaivenes, pero ambos dan pelea para escaparle al fondo de la tabla en la Conferencia Sur. Esta semana, Lanús y Rocamora llegaron al Ruca Che para enfrentarlos en cuatro partidos con resultados diferentes.

El martes, el Granate dio el golpe al imponerse a Biguá por 76 a 72, en un partido donde las anfitrionas estuvieron mucho tiempo al frente pero no se pudieron escapar y en el cierre lo pagaron caro. Los 23 puntos y 16 rebotes de Agustina Jourdheuil la hicieron la mejor del partido, pero la figura de Biguá quedó muy sola. Berenice López (26) fue la goleadora para Lanús, que logró su segundo triunfo del torneo.

En el segundo turno de la primera jornada, Independiente también sufrió un duro golpe con el 69 a 64 que le propinó Rocamora . El trámite fue similar, porque las rojas estuvieron al frente en gran parte de la noche de la mano de Julieta Tell (18) y Josefina Cortés (13 y 12 rebotes), pero no lo pudieron cerrar a su favor. Paula Santini (20), Antonella González (16 y 7 rebotes) y Florencia Losada (12) fueron las grandes responsables del triunfo visitante.

El miércoles, los dos equipos neuquinos recuperaron la solidez y volvieron a la victoria.

Independiente no le dio chance a Lanús y lo derrotó 75 a 63 con Josefina Cortés (19 y 11 rebotes) como destacada. Marcelo Remolina pudo darle rodaje a todas sus jugadoras, entre las cuales Julieta Ibarra (13) y Laila Raviolo (12 y 7 asistencias) también tiraron del carro para llegar a la cuarta victoria en el certamen.

ON - Basquet femenino Bigua vs Independiente (13) Omar Novoa

Por su parte, Biguá transpiró un poco más ante Rocamora, pero también tuvo su desahogo. Fue 75 a 73 para las dirigidas por Rubén Jaime, que contaron con un doble decisivo de Rocío Bereilh, que además descolló con 25 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

Martina Gutiérrez, Julia Centurión y Maitena Merino aportaron 11 puntos cada una, mientras que Jourdheuil volvió a ser determinante en los tableros con 15 rebotes, sumando además 6 unidades.

Antonella González volvió a ser la mejor en Rocamora con 20 unidades y 9 rebotes, pero esta vez no le alcanzaron a las de Entre Ríos.

tabla posiciones liga nacional fem

Al regreso a Buenos Aires, Lanús y Rocamora se verán las caras el sábado. Por su parte, los equipos neuquinos saldrán de gira para jugar el lunes que viene como visitante en la continuidad de la fase regular. Independiente lo hará frente a Obras Sanitarias y Biguá ante Unión Florida.

Arrancan los playoffs del Pre Federal

Este jueves comienza la acción de los cruces de cuartos de final en el básquet masculino de primera división. Centro Español, que fue cuarto en la fase regular, recibirá a Deportivo Roca, que fue quinto. El choque, que comienza a las 21, asoma como el más parejo y atractivo de esta etapa del certamen.

Las otras series comenzarán el viernes a las 21:30. Pacífico (1) será local del colista Del Progreso (8) en El Viejo Ramírez, mientras que Independiente (2) recibirá a Biguá (7) y Pérfora (3) será local de Atlético Regina (6). El Verde es el campeón defensor del certamen.

Las cuatro llaves se resolverán al mejor de tres partidos con formato 1-1-1. Quienes accedan a semis clasificarán a la Liga Federal del año que viene, mientras que los cuatro perdedores deberán seguir compitiendo para mantener la categoría en el torneo y la plaza en la Liga.