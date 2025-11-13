Fuerte respaldo: Leandro Paredes comparó a Úbeda con Scaloni y destacó su proceso

El capitán de Boca elogió el proceso del entrenador y se refirió al presente del plantel durante su conducción.

Claudio Úbeda logró encarrilar al plantel de Boca luego de un arduo trabajo que encabezó junto a Miguel Russo, logrando la victoria 2-0 ante River, el pase a la Copa Libertadores y la clasificación a los octavos de final del torneo Clausura. Ha conseguido al momento una comunión entre los jugadores que es incentivada también por el líder del equipo Leandro Paredes.

Fue el propio mediocampista campeón del mundo quien hizo referencia a este interinato que atraviesa Sifón, aunque podría extenderse si los resultados continúan siendo positivos para el el equipo. Durante la jornada de este miércoles los jugadores atendieron a la prensa y dejaron declaraciones importantes en torno al equipo.

Paredes se refirió al proceso que atraviesa el entrenador y lo comparó con el exitoso entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni : “Con Claudio sí, estamos felices, porque lo está haciendo muy bien , está llevando un grupo adelante, un grupo de personas adelante, porque es muy cercano al jugador . Para nosotros es importantísimo. Tenemos está r elación parecida a la de Lionel (Scaloni), ojalá que los resultados sean parecidos a los que tuvimos en Selección. Eso lo dirá el tiempo”.

“Claudio nos pide algo muy parecido a lo que los pide Lionel en la Selección: que juguemos, que seamos nosotros y que a la hora de perder la pelota, ponerse el overol, trabajar y recuperar. Lo estamos haciendo de la mejor manera y tenemos mucho margen para mejorar”, sumó en

En su explicación con Olé, soltó: “Tanto él como todo el cuerpo técnico lo está haciendo bien. Tienen confianza, el apoyo nuestro y ojalá juntos podamos seguir creciendo. Estamos muy bien con ellos y está bueno que sientan nuestro apoyo. Hay que seguir así. La tranquilidad que manejan a pesar de la poca experiencia también nos da confianza. Es gente que comunica muy bien, que nos ayudó mucho y ojalá podamos seguir de esta manera”,

“¿Para qué estamos? Para jugar el próximo partido, para ir a paso a paso. Todavía tenemos mucho por mejorar, hay un alto porcentaje para seguir creciendo y eso debemos hacer. El primer objetivo era clasificar a la Copa, pero ahora hay que terminar primero en la zona para terminar jugando de local la mayor cantidad de partidos en casa”, sentenció.

Qué dijo Leandro Paredes de la posible llegada de Paulo Dybala a Boca

Luego de ganarle a River por 2 a 0 en el Superclásico, el cual selló la clasificación de Boca a la próxima Copa Libertadores, el mediocampista Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue al “Xeneize”.

El referente del equipo habló sobre el presente del grupo bajo la conducción de Claudio Úbeda y también sobre un tema que ilusiona a los hinchas, la posible llegada del jugador de La Roma al club.

El mediocampista admitió que mantiene contacto frecuente con su amigo y excompañero de la Selección argentina: “Yo ya lo hablé varias veces con él”, reconoció Paredes, aunque rápidamente bajó las expectativas con un mensaje de respeto hacia las decisiones personales del delantero.

“Ojalá que viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quién para meterme en las decisiones de los demás”, expresó Paredes, dejando en claro que la decisión solo podrá tomarla Dybala.

Si bien fue cauto, el capitán no ocultó la ilusión que genera la posibilidad de compartir vestuario con su amigo: “La ilusión y el deseo siempre están, pero son decisiones muy personales, en las que no me puedo meter”.

Además, recordó su propia experiencia antes de regresar a Boca: “Hasta que vine, me cagaron a puteadas, así que hay que estar tranquilos. Cada uno vive su carrera como quiere y como crea que es mejor. Ojalá él pueda decidir lo que quiera hacer”.

¿SE ILUSIONA EL PUEBLO XENEIZE? Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que PAULO DYBALA llegue a Boca y también sobre las palabras de su padre

"YA LO HABLÉ VARIAS VECES CON ÉL"



"YA LO HABLÉ VARIAS VECES CON ÉL" pic.twitter.com/6qNxX8MiVM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2025

El panorama contractual de Dybala sigue abierto, ya que su vínculo con la Roma continúa hasta junio de 2026 y, cualquier posible desembarco en Boca, dependerá tanto de su situación en Italia como del calendario de la Libertadores del año próximo, que comenzará en el primer semestre del año.