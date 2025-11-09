Con Zeballos como figura, Boca fue más y le ganó a River en el Superclásico

El Chango metió el primero en el cierre de la etapa inicial y asistió en el segundo a Merentiel en el arranque del complemento.

El esperado duelo entre Boca y River en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, no tuvo alto vuelo futbolístico, pero el xeneize prevaleció por la actuación de Exequiel Zeballos, autor del primero en una jugada aislada en el final del primer tiempo y asistiendo en el segundo en el arranque del complemento a Miguel Merentiel.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda fue claramente superior después del tanto convertido en el cierre de la etapa inicial y después estuvo cerca de la goleada.

Con este resultado, Boca se clasificó a la Copa Libertadores del año que viene, su primer gran objetivo en esta parte del año. Además tiene buenas perspectivas de ganar su zona en la Copa de la Liga y complicó a su rival de toda la vida en la tabla anual.

Crónica de una tarde que terminó pintada de azul y oro

En el comienzo, el partido se jugó más como pretendía River que lo que buscaba Boca. El equipo del Muñeco neutralizó los circuitos de juego del rival y las pocas veces que Paredes intervino en el juego, Blanco y Barinaga terminaron mal los intentos xeneizes.

La visita tuvo un par de remates lejanos de Salas y Castaño, que fueron contenidos sin problemas por Marchesín.

El primer tiro al arco de Boca fue a los 33' con un intento de Zeballos que tampoco llevó peligro.

Después, Maxi Meza sufrió una dura lesión al resbalarse solo y Gallardo sorprendió mandando a la cancha a Galarza Fonda.

Cuando parecía que se iban al descanso sin goles, un pelotazo largo de Costa, Giménez peleó con Paulo Díaz y la pelota le quedó al Chango. El extremo de Boca encaró de la izquierda al centro, remató al medio el arco, Armani dio rebote y Zeballos la mandó a guardar en segunda instancia.

El gol destrabó al "7" de Boca, que apenas iniciado el complemento se mandó una gran jugada individual por izquierda y le sirvió el segundo a Miguel Merentiel, que aumentó la cuenta.

Después del segundo, fue todo de Boca. Fortalecido en lo individual y lo colectivo, estuvo siempre más cerca del tercero que su rival del descuento. Si los delanteros del local hubiesen estado más fino, el partido terminaba en goleada, pero les faltó precisión y tomar buenas decisiones.

Giménez trabajó mucho para el equipo, pero en la definición tuvo una pésima tarde.

Lo de River fue lamentable. Lo único que hizo fue darle la pelota a Acuña para tirar centros y protestarle al árbitro. Una presentación a la altura de lo que fue el año del Millo. Un espanto.

El peor de todos los futbolistas de la cancha fue Paulo Díaz, que cometió errores insólitos que terminaron en gol o en chances claras del rival.

La más clara del visitante en el partido fue sobre el cierre con un cabezazo de Galarza Fonda, que se perdió el descuento solo por el segundo palo.

Boca terminó con Braida y Belmonte en cancha, e igual la victoria no corrió riesgos. Datos que resumen la tarde en La Bombonera, donde la fiesta fue toda azul y oro.

SÍNTESIS

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado y Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maxi Meza; Sebastián Driussi y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Goles: PT 46 Zeballos. ST, 1 Merentiel.

Cambios: PT 36 Galarza Fonda por Meza (R). ST, al inicio, Juan Fernando Quintero por Rivero (R).