Alivio para Boca: Leandro Paredes tiene fecha de regreso luego de la lesión

El mediocampista vital para el funcionamiento del equipo que entrena Úbeda apunta a volver en el corto plazo. Cuándo sería su regreso.

Boca extraña al Leandro Paredes que le cambió la cara al equipo cuando llegó en julio de 2025. En los últimos partidos no mostró un rendimiento de alto vuelo como el que había demostrado previamente, aunque es un contexto complejo debido a que no hay funcionamiento en el equipo y, a su vez, venía atravesando una dolencia en pie.

El encuentro ante Platense fue el límite para el mediocampista debido a que no aguantó los 90 minutos con dolor y terminó saliendo del campo de juego por un dolor en su tobillo que, evidenciado en su rendimiento adentro del campo de juego, no le permitía jugar con tranquilidad. Luego de los estudios médicos terminó confirmándose el esguince de tobillo.

A semanas de la lesión y tras haberse perdido el duelo importante ante Racing en La Bombonera que terminó igualado en cero, Paredes tiene fecha de regreso. Según trascendió se perdería el segundo duelo consecutivo ausentándose este martes ante Gimnasia de Chivilcoy y apuntaría a volver ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza el próximo sábado en condición de local.

El increíble auto de 229 mil dólares que compró Leandro Paredes para usar en la Argentina

Leandro Paredes ha conseguido una carrera futbolística destacada en todo el mundo con pasos por clubes de renombre como París Saint-Germain, Roma, Juventus, Zenit de Rusia y hasta su llegada a Boca para cumplir su sueño de volver en vigencia. Más allá de sus logros deportivos, el mediocampista campeón del mundo con la Selección argentina cosechó una fortuna económica.

Es por eso que Paredes atraviesa una etapa de su vida donde puede permitirse ciertos lujos que lo destacan por encima de otros futbolistas del mundo, incluso estando por encima de sus compañeros en el xeneize. En la últimas horas se conoció una compra del mediocampista que llamó la atención.

Es que el jugador compró un auto de la marca Mercedes Benz, modelo AMG CLE 53 0km, que está valuado en 229.000 dólares, aunque también pueden conseguirse en 190 mil dólares o incluso menos. Sin embargo, sigue siendo una fortuna.

Según detalla la propia marca el auto es una “declaración de intenciones que combina tecnología, confort y deportividad, exclusivo para quienes saben lo quieren, y lo quieren todo”. Entre las características figura que puede alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h y con una aceleración de 0 a 100 en 4.2 segundos, entendiendo que tiene 449 CV de potencia.