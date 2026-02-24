Con Úbeda muy cuestionado, Boca enfrenta a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: hora y TV

El xeneize se presenta en Salta frente a un rival que juega en el Federal A y todavía no disputó partidos oficiales en el año.

Boca se enfrentará este martes con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy , por los 32avos de final de la Copa Argentina , con la obligación de ganar para no trasladar su mal momento a esta competencia. El encuentro, que está programado para las 21:15 , se llevará a cabo en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro será Facundo Tello.

Boca llega a este encuentro en un muy delicado momento, ya que ganó solo uno de sus últimos cinco partidos en el Torneo Apertura . Como si esto fuera poco, en las últimas fechas no pasó del cero como local ante Platense y Racing, por lo que el hincha hizo sentir su descontento.

Es por esta razón que una eliminación en la Copa Argentina podría ser un golpe de KO para su director técnico, Claudio Úbeda, quien es duramente cuestionado desde antes del inicio del 2026. Teniendo en cuenta que contra la Academia su equipo no pateó al arco y que tendrá en frente a un rival del Federal A, cualquier derrota llevará a la salida del entrenador.

Claudio Úbeda

Durante este encuentro podría darse el debut del paraguayo Adam Bareiro, quien firmó con el club “Xeneize” en los últimos días e incluso ya se entrenó a la par de sus compañeros.

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por su parte, milita en el Federal A y buscará escribir una de las páginas más importantes de su historia.

Como la temporada de su categoría de origen arrancará recién el 22 de marzo, Gimnasia llega con escaso rodaje. Su último partido oficial fue el pasado 16 de noviembre, cuando cayó ante 9 de Julio de Rafaela en el reducido por el segundo ascenso y quedó eliminado.

El entrenador es el mismo que en 2025, Alberto Salvaggio. En sus filas, como flamante refuerzo, tiene al lateral izquierdo Alexis Zárate, quien fuera condenado y estuvo cinco años preso preso por ser considerado culpable de abusar de una joven en 2014.

Se trata de un futbolista surgido en las inferiores de Independiente de Avellaneda cuyo caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Nación, que ratificó la sentencia.

zárate

Un once que no seduce a nadie

Claudio Úbeda planea rotar a gran parte de los habituales titulares. Por problemas físicos no están los dos máximos referentes del plantel como Leandro Paredes y Edinson Cavani. Además, tendrá minutos Leandro Brey en el arco en lugar de Marchesín, lo mismo que Figal por Di Lollo, Pellegrino por Costa y Braida por Blanco. En el medio se mantienen los tres que jugaron contra Racing, mientras que en la delantera tendrá otra chance Lucas Janson, Ángel Romero irá de arranque y se daría el debut de Adam Bareiro, que llegó al club hace cinco días.

Probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda

Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy): Nicolás Dormisch; Alexis Zarate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio y Patricio Ferreira.. DT: Alberto Salvaggio.