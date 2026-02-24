Tras la renuncia de Gallardo, quiénes son los técnicos que dejaron su cargo en estas seis fechas del Apertura

El Muñeco se suma a la lista de entrenadores que se despidieron de sus equipos en las primeras fechas del Torneo.

En las últimas horas, Marcelo Gallardo no quiso estirar más la agonía y anunció su renuncia al cargo de director técnico de River Plate . En ese contexto, jugadas ya seis fechas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, ya son cuatro los entrenadores que partieron de sus respectivos equipos.

Luego del partido ante Vélez, que terminó con derrota 1-0, el Muñeco se tomó 24 horas para llegar a la decisión de ponerle punto final a su segundo ciclo en el Millonario. Ante Banfield, por la fecha siete será su último partido para el técnico más exitoso en la historia del club por lo que estará presente en las primeras siete fechas del torneo antes de dejar su cargo.

Por su parte, la dupla integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez duró apenas seis partidos en Newell's Old Boys que ha tenido un arranque de año para el olvido. Cosecharon cuatro derrotas y dos empates. Tras el 0-3 contra Banfield, la dirigencia leprosa decidió echarlos.

image

Eduardo Domínguez es el único de esta lista que no se fue por malos resultados. Se marchó de Estudiantes luego de ser contratado por el Atlético Mineiro de Brasil. En total, dirigió al Pincha en 164 partidos, obteniendo 75 triunfos, 44 empates y 44 derrotas. Ganó cinco títulos y asumirá Alexander Medina en su lugar.

Daniel Oldrá fue el primer entrenador en perder su trabajo en este torneo. Se marchó de Instituto de Córdoba tras dos derrotas consecutivas en el arranque del torneo ante Vélez y Platense. De común acuerdo con la dirigencia, dieron por finalizado el ciclo. 22 partidos en total: ganó cuatro, empató nueve y perdió la misma cantidad. Fue reemplazado por el Traductor Flores.

Los posibles reemplazantes de Gallardo luego del bombazo que significa su salida

La salida de Gallardo de River es noticia mundial. Se termina el segundo ciclo de uno de los entrenadores que marcó un antes y un después en la historia de uno de los clubes más grandes del mundo. Los coletazos son múltiples y entre ellos está lo que puede ocurrir el jueves en su último partido como DT del Millo y sus posibles reemplazantes.

image

El partido ante Banfield del próximo jueves, en el Monumental a las 19:30, será la despedida del entrenador, que es ídolo del club. Obviamente, al mismo tiempo va a ser muy un clima muy hostil para los futbolistas. Jugadores como Facundo Colidio, Maxi Salas, Sebastián Driussi y Paulo Díaz son los más criticados por los hinchas. Las ausencias por lesión de los dos máximos referentes como Franco Armani y Juan Fernando Quintero son sensibles, sobre todo en este momento de crisis.

Marcelo "Pichi" Escudero es el técnico de Reserva y será quien asumirá el cargo de manera interina el viernes para dirigir contra Independiente Rivadavia en Mendoza el lunes 2 de marzo. Luego, la directiva tendría dos semanas para definir al reemplazante, teniendo en cuenta el paro que los dirigentes de AFA anunciaron para la fecha 9, pautada para el fin de semana siguiente.

Entre los apellidos que están mencionados, la mayoría están con trabajo y algunos no tienen deseos de cambiar de aire. Los apuntados por la dirigencia Millonaria están Eduardo Coudet (actual DT del Alavés), Hernán Crespo (está en San Pablo), Pablo Aimar (ayudante en la selección) y Santiago Solari (mánager en Real Madrid).

image

Según trascendió, Coudet, Solari y Aimar no están dispuestos a cortar sus actuales contratos y cambiar de vida volviendo al país. La situación de Crespo sería diferente, ya que siempre se mostró con muchas ganas de dirigir a River en reiteradas oportunidades.

Otros nombres que aparecieron en las últimas horas y fueron descartados son los de Jorge Sampaoli y Ariel Holan. El primero fue cesanteado en Atlético Mineiro por los malos resultados y el segundo finalizó su vínculo con Central antes de comenzar la temporada 2026 por diferencias con el presidente Gonzalo Belloso.

Un ícono de River que siempre se muestra predispuesto a volver al club es Ramón Díaz, el segundo técnico más ganador de la historia del club. De todas formas, no es del perfil que buscaría la dirigencia y además ha tenido pocas buenas experiencias en la última década de carrera.