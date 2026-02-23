Los posibles reemplazantes de Gallardo luego del bombazo que significa su salida

River se quedará sin entrenador después del jueves, cuando el Muñeco dirija por última vez al equipo contra Banfield.

La salida de Gallardo de River es noticia mundial. Se termina el segundo ciclo de uno de los entrenadores que marcó un antes y un después en la historia de uno de los clubes más grandes del mundo. Los coletazos son múltiples y entre ellos está lo que puede ocurrir el jueves en su último partido como DT del Millo y sus posibles reemplazantes.

El partido ante Banfield del próximo jueves, en el Monumental a las 19:30, será la despedida del entrenador, que es ídolo del club. Obviamente, al mismo tiempo va a ser muy un clima muy hostil para los futbolistas.

Jugadores como Facundo Colidio, Maxi Salas, Sebastián Driussi y Paulo Díaz son los más criticados por los hinchas. Las ausencias por lesión de los dos máximos referentes como Franco Armani y Juan Fernando Quintero son sensibles, sobre todo en este momento de crisis.

colidio driussi salas river

Los pasos a seguir

Marcelo "Pichi" Escudero es el técnico de Reserva y será quien asumirá el cargo de manera interina el viernes para dirigir contra Independiente Rivadavia en Mendoza el lunes 2 de marzo.

Luego, la directiva tendría dos semanas para definir al reemplazante, teniendo en cuenta el paro que los dirigentes de AFA anunciaron para la fecha 9, pautada para el fin de semana siguiente.

Entre los apellidos que están mencionados, la mayoría están con trabajo y algunos no tienen deseos de cambiar de aire.

Los apuntados por la dirigencia Millonaria están Eduardo Coudet (actual DT del Alavés), Hernán Crespo (está en San Pablo), Pablo Aimar (ayudante en la selección) y Santiago Solari (mánager en Real Madrid).

Pablo Aimar.jpg Pablo Aimar

Según trascendió, Coudet, Solari y Aimar no están dispuestos a cortar sus actuales contratos y cambiar de vida volviendo al país.

La situación de Crespo sería diferente, ya que siempre se mostró con muchas ganas de dirigir a River en reiteradas oportunidades.

hernan crespo

Otros nombres que aparecieron en las últimas horas y fueron descartados son los de Jorge Sampaoli y Ariel Holan. El primero fue cesanteado en Atlético Mineiro por los malos resultados y el segundo finalizó su vínculo con Central antes de comenzar la temporada 2026 por diferencias con el presidente Gonzalo Belloso.

Un ícono de River que siempre se muestra predispuesto a volver al club es Ramón Díaz, el segundo técnico más ganador de la historia del club. De todas formas, no es del perfil que buscaría la dirigencia y además ha tenido pocas buenas experiencias en la última década de carrera.

Ramon Diaz Ramón Díaz

Números muy malos

Quien asuma en lugar de Gallardo tendrá un panorama muy distinto a aquel con el que llegó Martín Demichelis después del primer ciclo del Muñeco.

La segunda etapa del entrenador al frente del equipo dejó números muy malos y la ausencia total de títulos. Fueron 85 partidos, con 37 triunfos, 27 empates y 21 derrotas.

Entre el final del 2025 y el comienzo de la actual temporada, fueron 13 caídas en los últimos 20 encuentros.

Una de las frases de Gallardo en el video del anuncio de su salida hace referencia a estos pésimos registros:

"Tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Nada, simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente la puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos", finalizó.