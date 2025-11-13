Una apuesta fuerte: Deportivo Rincón confirmó a su DT para la temporada 2026

El León disputará su tercer torneo en el Federal A a partir de marzo y ya comunicó la primera decisión importante.

En Deportivo Rincón ya planifican la próxima temporada en el Federal A . Si bien todavía no terminó el actual torneo y faltan cuatro meses para el arranque del próximo, en el León no pierden tiempo y resolvieron la primera decisión importante de cara al armado del equipo para 2026.

Luego de su segunda temporada en la categoría, donde se metió entre los ocho mejores del torneo y logró clasificar a la Copa Argentina, el representante neuquino busca seguir creciendo.

Este jueves, el club informó la continuidad de Pablo Castro como DT, en una apuesta fuerte que realiza la institución que preside Aníbal Villalba y donde cumple un rol muy importante el dirigente sindical Marcelo Rucci.

Junto a los futbolistas, Castro fue uno de los grandes responsables de los logros que obtuvo el equipo.

pablo castro deportivo rincón (4)

Primero como interino, ahora como principal

Pablo Castro asumió como técnico interino en diferentes momentos y siempre dejó conforme a la directiva de Rincón. Lo hizo en 2024, tras la salida de Marco González y antes de la llegada de Alejandro Abaurre, y luego este año.

En esas distintas situaciones llevó calma y orden, teniendo buen trato con los jugadores en momentos de incertidumbre.

Pese a la buena campaña desde lo estadístico en la actual temporada, la dirigencia del equipo neuquino echó primero a Abaurre a fines de abril y en agosto a Duilio Botella, dos entrenadores con nombre en la categoría que llegaron desde diferentes lugares del país.

Por el contrario, Castro es un hombre de la casa que conoce muy bien el día a día, la historia y la idiosincrasia del club. Esa cercanía lo llevó siempre a estar valorado por la institución y ahora tendrá la chance de ser el entrenador en jefe de cara a un nuevo desafío.