Le sigue los pasos: cuál es la joya del fútbol argentino por la que viene a la carga el Barcelona

El elenco español tiene en mira a un joven jugador que participa en el mundial sub 17 que disputa la Selección argentina.

En Barcelona el futbolista argentino está bien representado por la historia que ha cosechado Lionel Messi como capitán del equipo durante varios años en los que consiguió una gran cantidad de títulos que lo colocaron en la mesa chica donde están los mejores jugadores de la historia. Es por eso que ha tenido varios jugadores del territorio argentino y sigue buscando a algunos para futuro.

El fútbol argentino no ha parado de generar nuevas promesas del fútbol mundial que ganan protagonismo en el mundo, siendo piezas elementales en clubes de alta jerarquía en la elite. No solo eso, sino que los seleccionados menores de la albiceleste siguen mostrando el nacimiento de nuevos proyectos que generan una atención particular. Uno de los casos es el delantero de tan solo 17 años Thomas De Martis , quien ya debutó en la primera división del granate y tiene una destacada actuación.

Según trascendió a través de Gol Televisión, el Barcelona lo está siguiendo durante su participación en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar. Es que el papel del delantero ha sido importante para la el combinado nacional debido a que aportó seis goles, siendo el máximo goleador del torneo , para darle la clasificación el certamen que disputa actualmente.

De Martis Selección

En las juveniles de la selección lleva 17 goles en 25 partidos, marcando un promedio de 0,68 por partido, lo que lo ubica como un jugador importante para el equipo de Diego Placente.

Qué dijo el presidente del Barcelona sobre un posible regreso de Messi

La salida de Lionel Messi de Barcelona fue de los procesos más duros que tuvo que atravesar el hincha de Barcelona de España, pero principalmente aquellos fanáticos que enaltecen al astro rosarino por su estilo de juego. Doloroso por el cómo y en un momento donde ni el propio rosarino lo esperaba.

El paso del tiempo deja en claro que la revancha futbolística está cada vez más lejos y que no será su regreso al club como un futbolista profesional que pueda aportarle la diferencia futbolística que le dio durante más de 20 años. Su vuelta al Camp Nou sin previo aviso para recorrer la obra que se está realizando en el estadio volvió a poner el tema sobre la mesa y los seguidores del '10' volvieron a ilusionarse.

Luego del posteo compartido por Messi en el interior del campo de juego, acompañado de su amigo y compañero Rodrigo De Paul, el presidente del blaugrana Joan Laporta, quien ya estaba a cargo del club cuando se concretó su salida, se refirió a la visita del jugador: “No sabía que vendría, pero el Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo. Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo", dijo.

messi laporta.jpg

Luego sumó: "Cuando esté acabado tendremos una capacidad de 105.000 aficionados, así que nos gustaría. Estamos trabajando para el homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y en el marco del homenaje, nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece Leo“.

“Estamos trabajando para que aquí se puedan jugar partidos y en este marco, me gustaría que se llevase a cabo un homenaje para el mejor jugador de la historia. Me consta que a él también le gustaría", dijo sobre un reconocimiento a futuro.

Sin embargo, al recordar cómo ocurrieron las negociaciones que decantaron en su salida no dio un paso atrás: “Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada: el Barça está por encima de todos. No fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacerlo, estaríamos contentos”.

En otra parte del relato, fue contundente sobre la posibilidad de una vuelta de Messi para integrar el plantel: “No es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador”.