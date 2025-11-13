La amenaza de Espinoza a Caruso Lombardi: "Si tocan a algún compañero lo vamos a ir a buscar a él"

Ricardo Caruso Lombardi ha hecho declaraciones contra el arbitraje argentino en varias oportunidades acusando, por momentos, de animosidades en el arbitraje. Esta situación fue motivo para que el árbitro Fernando Espinoza exponga un fuerte mensaje a través del sitio Doble Amarilla contra el exentrenador.

"Creo que era el momento para hablar, me hago cargo de las consecuencias. Si no juego quizás sea por haber hablado. Ir de VAR al Boca - Tigre tampoco sé que tan malo es, como dice él", soltó Espinoza contra Caruso, quien en un video puso en duda cómo será el desempeño del árbitro en el duelo que se jugará en La Bombonera el próximo domingo. "Ojo la gente de Tigre, porque él es hincha del otro equipo que van a enfrentar. Siempre laburan a dúo. Asique Matador, con los ojos abiertos", dijo Ricardo previamente en sus redes sociales.

En continuidad con su relato, el árbitro expresó: "Es muy lamentable cuando te pagan para hablar mal de alguien. Lo digo acá y lo dejo claro: si algún arbitro o familiar le pasa algo, todos sabemos a quién tenemos que ir a buscar y quién es responsable de generar tanta violencia".

fernando espinoza árbitro

Luego reforzó: "Cuando un tipo genera esta violencia y puede haber consecuencias, él se va a tener que hacer cargo. Si tocan a algún compañero mío, o a mí o un familiar, sabe que vamos directo por él. Tiene que hacerse cargo de esto como yo me hago cargo de que no me llamen más para dirigir, porque se lo que estoy haciendo. Él no está consciente que puede pasar algo en la calle".

“Le pagan por estar en un lugar y hablar mal del fútbol. Se pierde del fútbol que le da de comer, a vos, a mí, al que hace panchos, al que cuida los autos, al futbolista, al técnico, a las cadenas de televisión, al que vende remeras y al que pone la tele en un bar. Tenemos que tener un límite, y no estoy hablando de él ahora, sino cuidar de lo que nos da de comer a millones de personas cada domingo”, sumó.

Enojado con la situación, expresó: "Es un tipo que necesita cámara, que la perdió hace un tiempo. Perdió estar en el fútbol por una decisión propia, por enfrentarse o por querer un lugar que no es el de él, pero fue su decisión. Que no quiera ensuciar a los que estamos en esto cuando fue su decisión".

Caruso.jpg Ricardo Caruso Lombardi

"Pedro (Troglio) es un tipo muy inteligente, por ejemplo, y el domingo post partido declara 'tengo sensaciones de mierda, me están cagando'. No es culpa de Troglio, es culpa de lo que está generando este tipo y quién lo consume. Una fecha atrás, ganando el Clásico del Sur, Troglio salvó a Banfield del descenso y no dijo nada de los árbitros. Los mismos que lo dirigieron para salvarse del descenso y para ganar el Clásico, y ahora habla de los mismos", esbozó citando al entrenador del Taladro.