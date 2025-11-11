El árbitro Espinoza, furioso contra Caruso Lombardi por las críticas

El juez que pitó en la derrota de Riestra ante Independiente se expresó ante los medios después del partido.

Luego de su trabajo en el duelo entre Deportivo Riestra e Independiente , el árbitro Fernando Espinoza respondió a las críticas del exentrenador Ricardo Caruso Lombardi, tanto acerca de su desempeño como el de sus colegas en las distintas categorías del fútbol argentino.

Se trata de uno de los colegiados más cuestionados del fútbol de AFA, que en partido del lunes omitió un penal en favor del Rojo, luego de una clara mano de Barbieri.

"Ese tipo está afuera, se tiene que quedar callado. Nosotros lo hacemos de la mejor manera. Hoy, se le cerró la boca. Que hable ahora del arbitraje el idiota de Caruso Lombardi", dijo Espinoza a TyC Sports.

EL TREMENDO PALAZO DE ESPINOZA



Tras el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, el árbitro defendió al arbitraje argentino y le pegó a Caruso Lombardi.



@EzeFernaandez pic.twitter.com/v5KGBB83lZ — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2025

Por sus formas y sus errores técnicos, Espinoza está considerado uno de los peores árbitros en el fútbol argentino en las últimas décadas por gran parte del público y del periodismo.

Suele comportarse de manera soberbia, ha llegado a empujar jugadores y suele sacar tarjetas sin razón aparente, como lo hizo este lunes con Fernández Cedrés, el volante central de Independiente, al cual amonestó en una situación confusa.

La mano de Barbieri fue bastante clara, pero tanto él como el VAR decidieron no cobrar penal. inmediatamente después, llegó el gol de Santiago Montiel que le dio la victoria al Rojo y también llevó alivio a River en la pelea por entrar a la Copa Libertadores del año que viene.

Previo al gol de Montiel, todo Independiente reclamó penal por mano de Barbieri



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/k1lNyVtthW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 10, 2025

Toviggino también había atacado a Caruso Lombardi

La semana pasada, el tesorero de AFA y mano derecha de Claudio Tapia, también cargó contra Caruso por redes sociales. Fue en una publicación donde atacó tanto a él como al periodista Mariano Closs, aunque en ambos casos sin nombrarlos.

El dirigente santiagueño replicó las críticas que había hecho Tapia contra Closs y le agregó al DT, que desde la pantalla de TN es muy crítico de la gestión de AFA por los arbitrajes bochornosos.

En su cuenta oficial de X, Toviggino compartió dos audios de Caruso, a quien describió como parte de un grupo de "exentrenadores devenidos en periodistas-políticos y oportunistas".

En las grabaciones, el ex técnico de Tigre incrementa su confrontación con el máximo responsable del fútbol argentino. Caruso Lombardi afirmó que ha iniciado una "guerra" y aseguró que la situación sería diferente si Tapia "se hubiera arrimado" a mantener un diálogo con él. Fue en ese contexto donde profirió la frase: "Lo voy a matar hasta que me muera".

Asimismo, las críticas se extendieron hacia la composición de la Liga Profesional, donde Caruso Lombardi cuestionó la presencia de lo que denominó "equipos de mierda", mencionando expresamente a Aldosivi, Sarmiento, Deportivo Riestra y San Martín de San Juan.

La publicación de Toviggino da continuidad a una serie de intervenciones públicas del tesorero de la AFA, que suele utilizar sus redes sociales para manifestar sus posturas sobre distintos temas del ámbito futbolístico.