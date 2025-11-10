Lo gritó todo River: agónica victoria de Independiente sobre Riestra en la pelea por las Copas

El Rojo ganó en tiempo adicionado con gol de Santiago Montiel en el Guillermo Laza y sigue con chances de Sudamericana.

En el cierre de la fecha 15 de la Copa de la Liga en su versión Clausura, Independiente logró una victoria sobre Riestra que festejaron los hinchas del Rojo y de otros varios clubes del fútbol argentino, entre ellos River . El tanto de Santiago Montiel a los 49' del segundo tiempo fue la única emoción de la tarde para que el equipo de Gustavo Quinteros continúe con chances de entrar a la Copa Sudamericana del año que viene.

En un partido trabado, peleado y friccionado, ambos tuvieron sus ocasiones. Jonathan Herrera no pudo concretar un mano a mano muy claro, mientras que Ignacio Arce tapó en gran forma un remate lejano que se desvió en el camino.

Cuando el partido se moría y Riestra había zafado de un penal por mano de Barbieri, Independiente fue al frente y lo ganó en su último ataque.

Un lateral al área derivó en Cabral, que le cedió el balón a Montiel y el zurdo metió un latigazo inatajable para Arce que significó un triunfazo para la visita.

EL ROJO LO GANA EN EL FINAL De un lateral, desvío y zurdazo de Montiel para el 1-0 de Independiente ante Riestra



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 10, 2025

El Malevo no perdía en su cancha desde hacía 27 partidos, cuando cayó contra el Central que dirigía Miguel Ángel Russo.

Con el triunfo, Independiente es duodécimo en la zona B, con 15 puntos, y en la tabla anual, con 44 unidades, por lo que deberá ganar en la última fecha y esperar que se libere algún cupo para jugar la Copa Sudamericana.

River lo festejó

El resultado tiene impacto directo en la tabla de posiciones anual que clasifica a las Copas internacionales del año que viene y fue festejado, entre otros, por River, que por ahora sigue en puestos de ingreso a la Libertadores, pese a su dolorosa derrota en el Superclásico frente a Boca.

El equipo de Marcelo Gallardo suma 52 puntos, detrás de Central (66) y Boca (59), mientras que Riestra quedó con 51

Mientras tanto, Argentinos Juniors (51) tiene su gran chance de superar al Millo ante Belgrano, en el partido que comienza a las 21:15 en el estadio Diego Maradona.

Además de los que tienen chances de ser campeones de la Copa de la Liga y liberar un cupo, también está Lanús en la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro.

El Canalla y el xeneize ya está en la fase de grupos de la Libertadores, al igual que Platense e Independiente Rivadavia, campeones del Apertura y la Copa Argentina respectivamente.