La fuerte crítica de Ruggeri a los jugadores de River tras el Superclásico

El Cabezón opinó sin filtros acerca de la actuación y del presente del Millonario en el Torneo Clausura.

En el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, River sumó una nueva derrota que agiganta su crisis. Esta vez, perdió nada menos que el Superclásico en la visita a Boca , en La Bombonera, en el partido interzonal de la 15ª fecha. En ese contexto, Oscar Ruggeri , excampeón mundial con la Selección Argentina y que vistió las camisetas del Millonario y del Xeneize, fue claro y a la vez duro en el programa ESPN F90 con el presente del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

"A varios jugadores les está quedando grande River, esta camiseta... Crearon expectativas de entrada y desilusionaron. Están fallando Gallardo y muchos jugadores", arrancó diciendo el exdefensor central, que ganó el Mundial 1986 y fue finalista en el de 1990. A su vez, celebró con Boca y con River durante su carrera profesional.

"Algo tiene que sacar uno en estos partidos, hay que ayudar a sacar a tu equipo adelante. Pero no hay esos jugadores. Más allá de que le hayan renovado contrato por un año más, Gallardo seguro pensará su continuidad, si sigue o no, la situación actual. Quizá termina el campeonato y puede pensar en irse, no estamos en su cabeza", enfatizó.

image

"Enzo Pérez no estaría quizás en condiciones, no sé por qué no jugó. Yo había dicho la semana pasada, que era un partido para él, por su categoría y experiencia. Su nombre ya es respetado por los rivales. La situación de Paredes es distinta, claro, está óptimo, mientras que Enzo tiene casi 40 años", comentó el panelista del programa ESPN F90.

Las declaraciones de Oscar Ruggeri

"En el segundo tiempo, si Giménez estaba normal, no excelente, Boca metía dos goles más. Porque River sigue sin reaccionar cuando le dan un golpe, una piña, no se levanta... Y no daba la impresión de que podía hacer un gol", agregó Oscar Ruggeri, quién fue muy crítico con el elenco Millonario un día después de una nueva edición del Superclásico argentino.

"La defensa de River le dio una gran ayuda a Boca y a Zeballos. Marcaron tres centrales contra tres en la jugada del primer gol. Increíble cómo saltó mal Díaz y después Rivero no encimó a Zeballos ni se adelantó para tratar de dejarlo en posición adelantada. Después del primer gol, Zeballos ya fue imparable. Fue clave con su corrida en el segundo gol que le sirvió a Merentiel. Fue la gran figura de la cancha", aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1987955280257446036&partner=&hide_thread=false "Ruggeri":

Por sus comentarios sobre River tras la derrota en el #Superclasico pic.twitter.com/cvRgKim5xj — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 10, 2025

"Ubeda encontró el equipo de Boca. La semana previa, uno dice jugará este o este otro y él tenía en claro todo. Se ganó a sus jugadores, por eso lo fueron todos a saludar, disfrutaron mucho con el técnico, y está muy bien. Herrera es muy inteligente y entra bárbaro, pero no lo ponen por ahora de titular", contó.

"Ahora, con este problema que vive, a River le conviene jugar la última fecha con Vélez de visitante. Imagínense volver a jugar de local en este momento, donde pierde casi siempre en el Monumental...", agregó.