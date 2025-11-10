En qué equipo de la Primera Nacional jugaría el Pipa Benedetto

El delantero, que viene de rescindir con Newell's, continuaría su carrera en la segunda división del fútbol argentino.

El futuro de Darío Benedetto vuelve a ser tema de conversación en el mercado de pases, pero ahora suena para jugar en un equipo de la Primera Nacional .

Tras rescindir contrato con Newell’s hace pocas semanas y acumular una extensa sequía goleadora de 644 días sin convertir , el delantero podría tener una nueva oportunidad en el fútbol argentino, ya que Almirante Brown estaría interesado en incorporarlo de cara a la temporada 2026

Según informó Olé, el nombre de Benedetto seduce a la dirigencia y a Walter Erviti , quien actualmente coordina el área de fútbol en la “Fragata”. En Isidro Casanova sueñan con sumar experiencia y jerarquía para dejar atrás las malas campañas realizadas en 2024 y 2025.

De esta forma, Almirante Brown desea volver a pelear arriba como en 2023, cuando el equipo llegó a la final por el ascenso ante Independiente Rivadavia. La “Fragata” buscará reforzar especialmente el ataque.

Si bien el interés es concreto, desde la institución de Isidro Casanova son conscientes de que la llegada del exjugador de Boca no será sencilla, ya que las cuestiones económicas y la decisión personal del futbolista de continuar su carrera en el Ascenso son los principales obstáculos.

Por ahora no hubo contactos formales, pero la ilusión está latente, debido a que Benedetto podría ser la gran apuesta de Almirante Brown para dar un "salto de calidad" e ilusionarse con volver a pelear el ascenso.

Una carrera en decadencia

Benedetto regresó al fútbol argentino luego de dejar al combinado xeneize en 2024 para vestir en Newell's su quinta camiseta en el país. Surgido en Arsenal, el delantero rápidamente llegó a Defensa y Justicia y Gimnasia de Jujuy para terminar defendiendo los colores azul y oro en dos ocasiones.

Su gran primer ciclo en La Ribera (2016-2019) lo catapultó al futbol europeo donde desembarcó en el Olympique de Marsella y se ganó el cariño de los hinchas de Boca. Sin embargo, un flojo desempeño en el fútbol del viejo continente hizo que vuelva a Brandsen 805 con una segunda etapa en la que pasó sin pena ni gloria por el club, por lo que debió irse en condición de libre el año pasado al Querétaro de México.