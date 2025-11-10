El pícaro comentario de Franco Colapinto para una artista mundial que presenció el superclásico

Franco Colapinto siguió atentamente desde Brasil, donde corrió el Gran Premio de Interlagos, lo que sucedía en La Bombonera con el superclásico donde Boca venció por 2-0 a River , resultado que había anticipado en una nota periodística el piloto. Desde allí el piloto tuvo un particular particular mensaje para una figura internacional.

La cantante británica Dua Lipa , quien justamente hizo dos shows en el estadio Más Monumental, estuvo presente en el estadio mirando el partido desde el palco, donde saludó al presidente del club Juan Román Riquelme. Horas más tarde, la cuenta oficial del xeneize le dedicó un posto con algunas imágenes de la artista en la jornada: "Dua Lipa junto a Román, fascinada con estos colores", escribió la cuenta junto a la frase 'me encanta la energía, es perfecta a la gente" que declaró la artista tras el partido.

Entre los comentarios Colapinto apretó el acelerador y lanzó un pícaro mensaje haciendo mención a la artista: "Era ganar o ganar hoy lo q es la motivación que venga a alguna carrera", escribió Franco sobre la artista. Rápidamente el mensaje sumó más de 67 mil "me gusta".

Fórmula 1: Franco Colapinto se repuso, sobrevivió al caos en el Gran Premio de Brasil y terminó 15°

Franco Colapinto completó una sólida actuación en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde culminó en el 15° lugar. El piloto de Alpine, que había largado 16°, protagonizó una carrera prácticamente sin sobresaltos, logró esquivar múltiples incidentes y mostró un ritmo estable, aunque no pudo igualar el rendimiento de su compañero Pierre Gasly, quien terminó décimo y sumó un punto para la escudería gala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1987594915950301454&partner=&hide_thread=false Another point secured in the #BrazilGP pic.twitter.com/pan7GuxrNl — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 9, 2025

Cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Interlagos

Por lo pronto, la victoria en Interlagos quedó en manos del británico Lando Norris (McLaren), seguido por Kimi Antonelli (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull), que partió desde boxes y completó una notable remontada que lo consagró como el corredor de la jornada en Sudamérica. La jornada comenzó con una largada limpia para el oriundo de Pilar -chocó en la sprint y estuvo a punto de no participar en la qualy-, que evitó un toque entre Lewis Hamilton y Carlos Sainz en los primeros metros.

Sin embargo, en la curva final del primer giro, el joven de 22 años recibió un leve roce del británico, aunque sin consecuencias para su monoplaza. El pilarense mantuvo la calma y se mantuvo en el pelotón medio mientras detrás se desataban varios accidentes. La salida inicial del Safety Car llegó con el impacto del local Gabriel Bortoleto, quien ya la había pasado mal ayer con otra colisión. Luego del relanzamiento, Oscar Piastri tocó a Antonelli y Charles Leclerc, provocando la rotura de la suspensión del Ferrari del monegasco y su abandono.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1987571294301208938&partner=&hide_thread=false A closer look at the race restart



Onboard with Leclerc then Piastri #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/nvxMQQ2fY4 — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

En medio del caos, el pichón de crack albiceleste logró avanzar posiciones y se ubicó 14°. Poco después, Yuki Tsunoda impactó con Lance Stroll y Franco volvió a esquivar por centímetros otro choque múltiple. En la vuelta 21, aprovechando las paradas de varios rivales, Colapinto llegó a ubicarse noveno y por momentos ingresó en zona de puntos. Su ritmo con neumáticos medios fue consistente, pero la estrategia lo obligó a ingresar a boxes en la vuelta 31 para colocar un juego de blandos, pese a la reticencia de sus mecánicos.

Alpine volvió a fallar en una nueva detención en boxes

Esa detención lo relegó al 16° lugar, aunque Alpine planeaba una segunda parada. Durante la segunda mitad del GP, el argentino protagonizó algunos pasajes destacados. De hecho, llegó a marcar la vuelta más rápida en el giro 46, demostrando el potencial del vehículo en aire limpio. No obstante, una nueva detención en boxes fue demasiado lenta -5,4 segundos- y lo relegó nuevamente al fondo del clasificador.

A partir de allí, Colapinto se concentró en completar la prueba y evitar riesgos en un trazado que exigía al máximo los neumáticos. Mientras tanto, su coequiper francés completó una sólida contienda y finalizó décimo, logrando un punto clave para la franquicia. El próximo desafío del corredor bonaerense, que fue confirmado como titular de cara al 2026, será el Gran Premio de Las Vegas, donde buscará dar un paso más en su adaptación y acercarse a la zona de puntos.