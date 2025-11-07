El mensaje de Boca para Franco Colapinto tras ser confirmado en Alpine para el 2026

La escudería Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y Boca no tardó en hacerse eco con un mensaje de apoyo hacia uno de sus hinchas más famosos. En un posteo en sus redes sociales, el club le deseó "a uno de los nuestros, el mayor de los éxitos".

"Vamos, Franco", cerró el mensaje del Xeneize, que se hizo un hueco en medio de la adrenalina y las publicaciones dedicadas al Superclásico para bancar al pilarense en esta noticia que le sacó una alegría a los seguidores argentinos.

Con una camiseta de Boca en mano y un semblante de felicidad absoluta, el Xeneize se subió a la ola de felicitaciones en sus redes sociales. No es la primera vez, ya que en su momento fue invitado a visitar La Bombonera y es reconocido habitualmente por el club como un hincha especial.

Embed - Boca Juniors on Instagram: "A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos. Vamos, Franco " View this post on Instagram

Es que no es para menos, porque incluso el propio piloto de la F1 se encarga de llevar la bandera del club de sus amores por el mundo, ya sea firmando camisetas a aquellos fans que lo siguen fervientemente o incluso aprovechando cualquier ocasión para remarcar que su corazón es azul y oro.

Alpine confirmó que el argentino Franco Colapinto seguirá en 2026

La escudería francesa de Fórmula 1, Alpine confirmó este viernes la continuidad del piloto argentino Franco Colapinto durante la temporada 2026. El anuncio se conoció en medio de especulaciones y rumores sobre el futuro del nacido en Pilar.

"Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos 2026, trayendo mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de la regulación", comentaron en un posteo desde la escudería. Colapinto se encuentra en la ciudad brasileña de San Pablo para la disputa del Gran Premio de Brasil, al que catalogó como su carrera “de casa”, por ser la más cercana a la Argentina y llenarse de simpatizantes albicelestes en las tribunas.

image

Tras el anuncio, le jefe de la escudería, Flavio Briatore, destacó que "he seguido la trayectoria de Franco durante su tiempo en la Fórmula Uno y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de primer nivel que pueda crecer con el equipo".

Y agregó: "Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto. Ha sido un año difícil para todo el equipo, y no ha sido fácil rendir al máximo, pero tanto Franco como Pierre se han esforzado al máximo para que el equipo esté en la mejor posición posible para la próxima temporada". Sostuvo que "con la alineación de Pierre y Franco, tenemos una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que ayudará a impulsar al equipo y, con suerte, dará a nuestros aficionados algo que celebrar".

Colapinto, quien debutó esta temporada con Alpine, logró consolidarse como una de las revelaciones del año gracias a su regularidad y su adaptación al monoplaza. A lo largo de las carreras fue alcanzando el ritmo de su compañero Pierre Gasly y hasta logró superarlo en varios Grandes Premios. La renovación lo mantendrá vinculado al equipo al menos hasta finales de 2026 y representa un voto de confianza en su crecimiento dentro de la categoría.