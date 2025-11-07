Estiman que el BCRA volverá a comprar reservas internacionales

Una consultora plantea que para poder hacerlo antes, el Gobierno tendría que reestructurar la deuda para dejar espacio al Tesoro.

El Gobierno tiene que comenzar a mostrar al mercado que puede comprar dólares para incrementar las reservas . Sería el paso decisivo para que el riesgo país caiga y así poder retornar a los mercados globales .

De acuerdo con datos de la sociedad de bolsa Cohen Aliados Financieros , a octubre de este año, el Banco Central presentaba reservas netas negativas por u$s10.100 millones. Para el cierre del año tendría que tener reservas negativas por u$s3.500 millones.

Es un hecho que no va a poder cumplir con esa meta comprometida con e l Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio de este año. No obstante, ya se anuncia que el BCRA volverá a comprar dólares.

“Tanto el BCRA como el propio Milei empezaron a virar en su discurso durante la semana pasada, planteando que con la recuperación de la demanda de dinero que se espera en 2026 la economía necesitará remonetizarse, y que eso podría hacerse comprando reservas”, afirma la consultora Vectorial.

Javier Milei Luis Caputo

En ese sentido, Vectorial plantea “se admite la posibilidad de emitir pesos contra compra de dólares, algo que hasta ahora era considerado un desvío del programa“.

“Sin embargo, es la propia rigidez del esquema cambiario la que atenta contra esta idea, dado que si el BCRA se introduce como comprador en el mercado de cambios, probablemente empujará al tipo de cambio contra la banda superior, donde tendría que pasar a vender”, explicó la consultora en un reporte.

Dólares, tipo de cambio y reservas

De esa manera, señala que para que se vea una política sostenida de compras deben pasar una de dos cosas: o se desplaza hacia arriba la banda superior (transformando el techo actual en un piso), o aparece suficiente oferta privada de divisas para mantener al dólar al interior de las bandas aun con el BCRA comprando en cantidad.

Respecto a la oferta privada, el Gobierno se muestra discursivamente optimista, dado que señalan que las cantidades exportadas, de acuerdo al registro de septiembre, “se encuentran en máximos”.

Vaca Muerta 2.jpg

Básicamente, el Gobierno estima que el sector energético con Vaca Muerta va ir aportando un plus de dólares al que genera el campo, que permitirían absorber la mayor demanda de dólares del Estado, que evitará una suba del precio.

Pero Vectorial señala que “la posibilidad de acumular reservas mediante compras se ve limitada por la configuración del esquema actual” que fija el piso y el techo de la banda cambiaria. “Un regreso a los mercados internacionales de capitales inminente solo sería posible si el Gobierno logra concretar una importante operación de canje/reestructuración que deje espacio durante los próximos años”, concluye la consultora.

En el caso de la deuda en moneda extranjera entre el último trimestre del 2025 y todo el 2026, el gobierno tiene que pagar un total de u$s20.904 millones, a los que se deben agregar u$s3.000 millones por los Bonos para la Reconstrucción de Una Argentina Libre (BOPREAL) emitidos por el Banco Central para cancelar deuda de importadores.