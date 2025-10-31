La deuda externa del sector privado llegó a los 107.000 millones de dólares

Entre los principales deudores por importaciones están las automotrices. También figura la deuda financiera de los tenedores de bonos argentinos.

La d euda externa del sector privado, que incluye principalmente a empresas y en menor medida a personas, alcanzó los u$s107.311 millones al concluir el primer semestre de este año, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De ese modo, el endeudamiento privado con el exterior registró un aumento trimestral de u$s2.690 millones, explicado tanto por el incremento de la deuda comercial por u$s1.798 millones como por la deuda financiera por u$s892 millones”.

El financiamiento otorgado por empresas relacionadas alcanzó un stock de u$s21.850 millones , mostrando una disminución de u$s243 millones en el trimestre. El resto de los acreedores totalizó una posición de u$s17.105 millones, con una caída trimestral de u$s62 millones.

A nivel sectorial, el sector “Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques” finalizó con un stock u$s8.101 millones (21% del total), mostrando una suba de USD 43 millones en el trimestre.

Seguido en orden de importancia se ubicó “Comercio al por mayor” con un stock de u$s7.950 millones (20% del total) y una caída trimestral por u$s67 millones”.

“Cabe destacar que, el resto de los sectores también evidenciaron caídas por unos u$s623 millones, que fueron compensadas por aumentos en los sectores ‘Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos’, ‘Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas’ y ‘Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ por unos u$s342 millones”.

Stock por tipo de operación

Al finalizar la primera mitad del año la deuda por importaciones de bienes fue la más importante con un nivel de u$s38.954 millones, seguida por los préstamos financieros con u$s26.752 millones y los títulos de deuda en manos de no residentes, que totalizaron u$s 14.656 millones.

Le siguen en orden magnitud, la deuda por servicios con un stock de u$s13.799 millones, por exportaciones de bienes con u$s9.688 millones y la categoría “Otra deuda financiera” con una posición de u$s3.463 millones.

Variaciones por tipo de operación

En el rubro comercial el incremento de la deuda estuvo explicado básicamente por la suba en exportaciones de bienes por u$s2.455 millones, parcialmente compensado por las cancelaciones de la deuda de importaciones de bienes y por la deuda de servicios por u$s305 millones y u$s 352 millones, respectivamente.

Por su parte, el aumento trimestral de la deuda financiera se debió al incremento de los títulos de deuda por u$s864 millones, seguido por la “Otra deuda financiera” por u$s492 millones y parcialmente compensado por la caída de los préstamos financieros por u$s464 millones.