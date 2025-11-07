¿Qué se puede comprar por menos de $15.000 en la Feria Nacional de Artesanos?

Los productos que se ofrecen en la feria son variados y se pueden encontrar precios para todos los bolsillos. Estará hasta el lunes inclusive.

A partir de este jueves comenzó la 32° edición del Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos y la Fiesta del Arte Popular Callejero. A pesar de la lluvia y el tiempo inestable, cientos de vecinos de Neuquén y alrededores, recorrieron los más de 400 puestos, ubicados sobre Avenida Argentina, en busca de una pieza hecha a mano para llevarse a su hogar o regalar a un ser querido.

El evento comenzó el jueves por la mañana, con la llegada de 300 artesanos que arribaron a Neuquén desde distintos puntos de Argentina, la feria se extenderá hasta el lunes inclusive. Los distintos stands están ubicados sobre Avenida Argentina, desde San Martín subiendo hacia el monumento.

A partir de las 10 de la mañana, los primeros puesteros ya están listos para recibir al público, con sus productos acomodados en las mesas. Con el correr de las horas, las plazoletas comienzan a llenarse de colores vibrantes, texturas y el aroma de los sahumerios y las velas.

La feria es un ambiente ideal para ir en familia o con amigos a compartir un buen momento y aprovechar para llevar una pieza hecha con mucho amor y dedicación. Además, se pueden encontrar cosas para todos los gustos y bolsillos: desde productos tallados en madera, prendas de ropa, joyería artesanal, juguetes para los más pequeños y artículos de decoración.

Artesanías por menos de $15.000

Este viernes, durante la segunda jornada del evento, LMNeuquén estuvo presente en la feria para conocer los precios de los productos que se pueden encontrar en los distintos stands.

Piezas de madera

Pinchos de copetín para picada $8.000

Morteros a partir de $12.000

Tablas individuales y platos asado entre $5.000 y $10.000

Cucharones $4.000

Yerberas $15.000

Mates con dibujos hechos a mano $15.000

Tabla para pizza $10.000

Feria de artesanos (23)

Accesorios e indumentaria

Anillos a partir de los $8.000

Pulseras de metal $13.000

Pulseras grabadas: una x $8.000 o dos x $14.000

Pulseras de hilo para compartir dos x $5.000

Aros de porcelana fría $5.000

Cartera pequeña bandolera $15.000

Calza o top batik $15.000 cada uno

Feria de artesanos (8)

Decoración y hogar

Tutores de plantas hechos en vidrio a partir de $10.000

Cestos de mimbre pequeños entre $13.000 y $15.000

Lampara de mimbre pequeña $15.000

Cuenco de barro: uno por $6.000 / cuatro por $20.000

Bombilla de acero $8.000

Individuales de cuero: cuatro por $10.000 / seis por $12.000

Caminos de cuero de un metro $7.000

Sahumerios 24 por $9.000 / 12 por $5.000

Velas aromáticas: una por $9.000 / dos por $15.000

Alfombra de lana pequeña $15.000

Atrapasueños a partir de $8.000

Cuchillos a partir de $15.000 con afilado y grabado gratis

Cuadernillos artesanales: uno por $9.000 / dos por $15.000 Feria de artesanos (2)

Juguetes