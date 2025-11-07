¿Qué se puede comprar por menos de $15.000 en la Feria Nacional de Artesanos?

Los productos que se ofrecen en la feria son variados y se pueden encontrar precios para todos los bolsillos. Estará hasta el lunes inclusive.
A partir de este jueves comenzó la 32° edición del Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos y la Fiesta del Arte Popular Callejero. A pesar de la lluvia y el tiempo inestable, cientos de vecinos de Neuquén y alrededores, recorrieron los más de 400 puestos, ubicados sobre Avenida Argentina, en busca de una pieza hecha a mano para llevarse a su hogar o regalar a un ser querido.
El evento comenzó el jueves por la mañana, con la llegada de 300 artesanos que arribaron a Neuquén desde distintos puntos de Argentina, la feria se extenderá hasta el lunes inclusive. Los distintos stands están ubicados sobre Avenida Argentina, desde San Martín subiendo hacia el monumento.
A partir de las 10 de la mañana, los primeros puesteros ya están listos para recibir al público, con sus productos acomodados en las mesas. Con el correr de las horas, las plazoletas comienzan a llenarse de colores vibrantes, texturas y el aroma de los sahumerios y las velas.
La feria es un ambiente ideal para ir en familia o con amigos a compartir un buen momento y aprovechar para llevar una pieza hecha con mucho amor y dedicación. Además, se pueden encontrar cosas para todos los gustos y bolsillos: desde productos tallados en madera, prendas de ropa, joyería artesanal, juguetes para los más pequeños y artículos de decoración.
Artesanías por menos de $15.000
Este viernes, durante la segunda jornada del evento, LMNeuquén estuvo presente en la feria para conocer los precios de los productos que se pueden encontrar en los distintos stands.
Piezas de madera
- Pinchos de copetín para picada $8.000
- Morteros a partir de $12.000
- Tablas individuales y platos asado entre $5.000 y $10.000
- Cucharones $4.000
- Yerberas $15.000
- Mates con dibujos hechos a mano $15.000
- Tabla para pizza $10.000
Accesorios e indumentaria
- Anillos a partir de los $8.000
- Pulseras de metal $13.000
- Pulseras grabadas: una x $8.000 o dos x $14.000
- Pulseras de hilo para compartir dos x $5.000
- Aros de porcelana fría $5.000
- Cartera pequeña bandolera $15.000
- Calza o top batik $15.000 cada uno
Decoración y hogar
- Tutores de plantas hechos en vidrio a partir de $10.000
- Cestos de mimbre pequeños entre $13.000 y $15.000
- Lampara de mimbre pequeña $15.000
- Cuenco de barro: uno por $6.000 / cuatro por $20.000
- Bombilla de acero $8.000
- Individuales de cuero: cuatro por $10.000 / seis por $12.000
- Caminos de cuero de un metro $7.000
- Sahumerios 24 por $9.000 / 12 por $5.000
- Velas aromáticas: una por $9.000 / dos por $15.000
- Alfombra de lana pequeña $15.000
- Atrapasueños a partir de $8.000
- Cuchillos a partir de $15.000 con afilado y grabado gratis
- Cuadernillos artesanales: uno por $9.000 / dos por $15.000
Juguetes
- Katanas de goma $15.000
- Juguetes de madera a partir de $10.000
- Juegos de ingenio entre $5.000 y $10.000
