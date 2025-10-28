Ladrón manoteó una bolsa de mercadería de un feriante y fue atrapado

Ocurrió el sábado pasado, en la feria del parque Central. La Policía intervino rápidamente y dio con el ladrón.

Un ladrón fue a probar su suerte a la feria del Parque Central el pasado fin de semana y terminó detenido e investigado por intento de robo. Lo atraparon luego de intentar robarle mercadería a un feriante.

Según informó la Policía, el hecho tuvo lugar el sábado pasado por la tarde , en inmediaciones de la feria artesanal del Parque Central. Allí fueron convocados los efectivos de la División Motorizada que patrullaban la zona, a quienes los feriantes contaron que un hombre había robado mercadería de uno de ellos.

Siguiendo el relato de testigos, se pudo reconstruir que un hombre que caminaba por la feria había tomado una bolsa con prendas de uno de los puestos y trató de retirarse rápidamente del sector. Un comerciante que advirtió la situación lo enfrentó para evitar que huya con los elementos, momento en el cual el individuo arrojó la mercadería al suelo e intentó escapar hacia la zona de paradas de colectivo.

Parque Central 01.jpg Claudio Espinoza

Con la descripción del ladrón que pudieron aportar los feriantes, los efectivos iniciaron un recorrido por el parque y, a los pocos minutos, localizaron a una persona con características coincidentes con las aportadas por los testigos. El sospechoso vestía una remera de una carrera regional y parecía intentar camuflarse entre los demás neuquinos que esperaban su colectivo en el sector.

Luego de ser identificado formalmente, el sospechoso fue reconocido como el presunto autor del hecho y quedó demorado para continuar con los procedimientos correspondientes en la Comisaría Segunda.

Un ladrón fue atrapado in fraganti e hirió a cuchillazos a las víctimas

Días atrás, un ladrón con antecedentes intentó cometer un nuevo robo en pleno centro neuquino, pero fue atrapado in fraganti por los propietarios de la camioneta que logró abrir y terminó siendo detenido por la Policía tras herir con un cuchillo a las víctimas. La Justicia le dictó una prisión preventiva de cuatro meses para evitar una nueva fuga.

Por pedido del asistente letrado Luciano Vidal, el ladrón -identificado como "S.A.D"- fue acusado en una audiencia realizada el domingo 19 y quedó detenido en prisión preventiva por cuatro meses.

En la audiencia de formulación de cargos, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuyó al hombre los delitos de robo con arma en grado de tentativa, en concurso real con lesiones leves, todo en carácter de autor.

asistente letrado luciano vidal.jpg

De acuerdo a la teoría del caso que presentó, el hecho de robo y lesiones ocurrió el pasado sábado 18 de octubre a las 22:30 en la calle Diagonal Alvear.

Según la investigación, "S.A.D." utilizó una llave para abrir una camioneta que estaba estacionada. Una vez dentro, quiso llevarse un cargador portátil y un bolso. En ese momento, fue sorprendido in fraganti por la dueña del vehículo y su hijo, a quienes el acusado intentó engañar, aduciendo que la camioneta era de su hermano.

Ante el reclamo de las víctimas para que abandonara el rodado y devolviera los objetos sustraídos, el imputado se negó e inició un forcejeo. En ese instante, "S.A.D." extrajo un cuchillo tipo navaja y le provocó una lesión cortante en el brazo derecho a una de las víctimas. Una segunda persona que intervino alertada por los gritos de auxilio, también fue agredida por el imputado y resultó lesionada.

Durante toda la secuencia, "S.A.D" amenazó de muerte a las personas presentes en el lugar y finalmente fue reducido por vecinos y otras personas que pasaban, quienes lograron sacarle el cuchillo.